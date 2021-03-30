53 ألفا تلقوا لقاح كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم يوم 13 من الشهر الجاري.وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد من تلقوا اللقاح 53089 شخصا حتى أمس الإثنين من بين 61800 لقاح متوفر.وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد، لكن الإقبال خلال المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل العاملين في القطاع الصحي والمسنين من تبلغ أعمارهم أكثر من 75 عاما، تعد ضعيفة.وتنتهي المرحلة الأولى من التطعيم بنهاية الشهر الجاري.وخصصت الحكومة منصة رقمية للتسجيل في حملة التطعيم، وبلغ أعداد المسجلين حتى يوم أمس أكثر من 760 ألف.وتقول الحكومة إنها تستهدف تطعيم نصف السكان البالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة، لكن تحوم شكوك بشأن الوصول إلى تلك النسبة في خلال أشهر.