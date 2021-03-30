تفاصيل المؤتمر الأول لشباب القرية ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر الأول لشباب القرية، والذي نظمته المحافظة داخل مقر مجلس قروي باروط.وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ وبحضور قيادات المحافظة ولفيف من القيادات الطبيعية والشباب من أبناء قرى باروط، إهوة ومنشأة عاصم، وشباب المجلس الاستشاري ومبادرة تأهيل وتمكين.وأكد محافظ بني سويف أن الهدف من المؤتمر هو طرح ومناقشة ورؤى الشباب وتأكيد دورهم في رفع الوعي لدى المجتمع السويفي لمواجهة التحديات، والتدخل لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة من خلال استثمار طاقات وحماس الشباب وتوظيفها بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن عنوان المؤتمر هو المؤتمر الأول لشباب القرية، في إشارة إلى أنه تم الإعداد جيدا لعقد مؤتمرات مماثلة بشكل دوري أو شهرى يستهدف المجالس القروية الأم والبالغ عددها 40 مجلس قروي موزعين على مستوى مراكز المحافظة السبعة.وأشار المحافظ إلى أن هذا اللقاء قد سبقته لقاءات عديدة سابقة، قائلا حرصنا فيها على النزول لأهالينا في القرى للاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع وكذا مقترحاتهم في الحلول للمشاكل التي يعانون منها باعتبارهم جزء من حل المشكلة والأقدر على عرضها بطريقة سليمة وصحيحة تساعد على حلها، مؤكدا على أنه حرص على أن تكون تلك اللقاءات الجماهيرية تمثل فيها كافة فئات المجتمع السويفي من تنفيذيين ونواب وشباب وقيادات طبيعية وأحزاب ومجالس قومية ومؤسسات مجتمع مدني.وأوضح أنه مع تواجد كل مكونات النسيج المجتمعي ليكون الجميع على دراية ووعى بكافة المشكلات والمطالب والمشاركة في تقديم الحلول وتجنب العمل بسياسة الجزر المنعزلة خاصة وأن تكليفات القيادة السياسية كانت واضحة وهى التكامل والتكاتف بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من تنفيذيين ونواب ومجالس قومية وأحزاب ونقابات في سبيل تحقيق هدف واحد هو مصلحة المواطن وخدمة المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها بشكل يومي وتتماس مع كافة احتياجاته الحياتية.ولفت المحافظ إلى أن المحافظة قد انتهجت طريقة جديدة في اقتحام المشكلات والعمل على حلها من خلال أسلوب علمي مدروس، يعتمد على دراسة كافة عناصر المشكلة من جذروها والعمل على حلها برؤية شاملة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد والمتغيرات، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع المشكلات بأسلوبين الأول يعتمد على الحل العاجل والسريع لتخفيف حدة المشكلة كحل فوري، وذلك بالتزامن مع تنفيذ حلول دائمة ومستدامة للقضاء على المشكلة بشكل جذرى ونهائي، ضاربا المثل بمشكلة الهبوط الجزئي في كوبري بني سويف العلوي ومشكلة الصرف الصناعي ببياض العرب، والتي تم التعامل معهما بطريقة مدروسة من خلال توفير البدائل السريعة والسير في الحلول النهائية والجذرية للقضاء على المشكلة بشكل نهائيونوه المحافظ عن أهمية التدريب المستمر والتأهيل للتعامل مع المشكلات وطرق التفكير في حلولها بشكل علمي ومدروس، وذلك من خلال تنفيذ تدريبات عملية مشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتي يتم من خلالها استشراف المستقبل والتنبؤ بالمشكلات ووضع السيناريوهات الجاهزة للتعامل معها حال حدوثها، مشيرا إلى أن هذا النهج سيتم تطبيقه على مستويات الإدارة المحلية الأدني من الوحدات المحلية والقروية لتكون جاهزة للتعامل مع الأزمات والكوارث وذلك تطبيقا لمبدأ اللامركزية في الإدارة والتخطيط والجيد لدعم فعالية وجاهزية الأجهزة التنفيذية في المدن والقرى للتعامل بالطريقة الأفضل حال الطوارئ والأزماتوتوجه محافظ بني سويف بالشكر للعاملين في المنظومة الإعلامية بمحافظة بني سويف، مؤكدا على دور الإعلام الهام والحيوي في رصد المشكلات والإشارة إلى بعض مواطن الخلل والقصور التي قد تكون غائبة عن أجهزة المحافظة التنفيذية.وأكد أن الإعلام يعتبر بحق سلطة رابعة بجانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومعربا عن تقديره للإعلام المصري في التعامل المميز مع مشكلة السفينة الجانجة في قناة السويس، مثنيا على إدارة الحكومة للأزمة رغم التحديات وحملات التشويه، حتى أثلج الله صدورنا بنجاح أبناء الشعب المصري في إنهاء الأزمة التي جعلت العالم في حالة ترقب لما تقوم به الحكومة المصرية من جهود حتى تكللت بالنجاح وأثبت أبنا مصر قدرتهم على التعامل باقتدار مع الأزمات.