غدًا.. «المصريين الأحرار» يعقد المؤتمر العام بدوره العادي

يعقد حزب المصريين الأحرار، مساء غدا، المؤتمر العام في دور انعقاده العادي، بناءً علي نصوص المواد 26 -27(8،7،5،4،3،2)-28-30-35 من لائحة النظام الأساسي للحزب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في شارع العروبة.ويأتي جدول أعمال المؤتمر كالتالي:-مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والامين العام وإخلاء ذمتهم المالية مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب.-تفويض رئيس الحزب بإختيار عشرون عضوا من بين أعضاء الحزب لإضافتهم لعضوية الهيئة العليا.-تفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام، علي ان تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثاني للمؤتمر العام.-انتخاب رئيس الحزب من بين أعضاء المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.-انتخاب 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام.وكانت لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب اعلنت الجدول الزمني، بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب منذ فتح باب الترشح الثلاثاء 23 مارس حتى الخميس 25 مارس الجاري ومايعقبها من اعلان للمرشحين وصولا لانعقاد المؤتمر العام.