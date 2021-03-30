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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رياضة النواب»: دمج مراكز الشباب قرار ظالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:26 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرارالصادرمن وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التي تقل مساحتها عن 1500 متر، بمراكز أخرى، قرار ظالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.

فيما قال طارق ندى، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي كنات حصلت على إشهار علي محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات او غرفة في دوار العمدة.

وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بأن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا كيف سيذهب الشاب الي قرية أخري تقع على بعد يزيد علي 2 كيلو يوميا للممارسة الرياضة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.

واتفقت النائبة آمال عبدالحميد،عضو لجنة الخطة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة ان قرار الدمج قرار سئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتي يتم إنقاذهم من الارهاب والمخدرات.

وأضافت: لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها الا بجهود وزارة الشباب، ويجب ان يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب.

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