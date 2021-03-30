«رياضة النواب»: دمج مراكز الشباب قرار ظالم
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:26 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن القرارالصادرمن وزارة الشباب، فى وقت سابق بدمج مراكز الشباب التي تقل مساحتها عن 1500 متر، بمراكز أخرى، قرار ظالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.
فيما قال طارق ندى، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي كنات حصلت على إشهار علي محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات او غرفة في دوار العمدة.
وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بأن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا كيف سيذهب الشاب الي قرية أخري تقع على بعد يزيد علي 2 كيلو يوميا للممارسة الرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبدالحميد،عضو لجنة الخطة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة ان قرار الدمج قرار سئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتي يتم إنقاذهم من الارهاب والمخدرات.
وأضافت: لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها الا بجهود وزارة الشباب، ويجب ان يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدة من النائب مكرم رضوان، لتطبيق مقترح باستبدال مراكز الشباب القديمة بأخري أكبر فى المساحة.
فيما قال طارق ندى، رئيس الإدارة المكرزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك عدد من مراكز الشباب التي كنات حصلت على إشهار علي محل، والبعض الآخر مشهر على دار مناسبات او غرفة في دوار العمدة.
وعقب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بأن الحلول كانت كثيرة وليس الحل الأمثل هو الدمج، خاصة أن الشاب الذى سيذهب إلى قرية أخري لممارسة الرياضة فى مركز الشاب المدمج عليه، سيجعله يجلس على القهوة أفضل، متسائلا كيف سيذهب الشاب الي قرية أخري تقع على بعد يزيد علي 2 كيلو يوميا للممارسة الرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه سيتم إعادة النظر فى ذلك القرار خلال مناقشة تعديلات القانون المتعلقة بذلك الشأن.
واتفقت النائبة آمال عبدالحميد،عضو لجنة الخطة، التي شاركت فى الاجتماع، مع حديث رئيس لجنة الشباب، مؤكدة ان قرار الدمج قرار سئ للغاية ولم يكن قرارا مدروسا، لافتة غلى أن القيادة السياسية مهتمة بملف الشبابن حتي يتم إنقاذهم من الارهاب والمخدرات.
وأضافت: لدينا مشاكل خطيرة في المجتمع، لن يتم حلها الا بجهود وزارة الشباب، ويجب ان يوجد خطط ومنهج حتي يستغل جميع الشباب.