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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:16 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومستشارى المحافظة، لمتابعة سير العمل بمشروعات المحافظة الجارى تنفيذها ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الأحياء.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الحالية بالمشروعات الجارى العمل بها، مؤكدًا أنه خلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح عدد من المشروعات، على رأسها الميناء البرى الجديد الذى يمثل طفرة فى المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف العمل فى ملف النظافة وإزالة الاشغالات والحفاظ على المستوى الحضارى للمحافظة، بما يتماشى مع الإنجازات التى تحققها المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، أنه سيتم عمل منظومة جديدة لحصر جميع المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات بالمحافظة، بما يسهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كل القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، كما شدد المحافظ على متابعة تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة أداء الخدمة وسهولة حصول للمواطن على كافة الخدمات والأعمال.

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