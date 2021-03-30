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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: بوتين يشاهد التليفزيون الألمانى للحفاظ على لغته الألمانية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:33 م
بيسكوف
بيسكوف
وكالات
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كشف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاهد التليفزيون الألماني للحفاظ على معارفه باللغة الألمانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "ارجومنتي آي فاكتي"، قال بيسكوف إن بوتين: "يشاهد قنوات تليفزيونية ألمانية كما يشاهد قنوات تليفزيونية باللغة الإنجليزية أيضا، وهذا درس قصير لكنه منتظم".

وأضاف بيسكوف أن بوتين أيضا قارئ للصحف "فالقراءة هي هوايته الرئيسية ولا سيما قراءة الأدب التاريخي والمذكرات".

كان بوتين قد عاش على مدار أعوام عديدة في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا كضابط تابع للاستخبارات السوفيتية (كيه جي بي) وهناك صقل لغته الألمانية.

من ناحية أخرى، قال بيسكوف: "الطبع توجد أيضا حيوانات منزلية في حياة الرئيس"، لكنه قال إن هذه الحيوانات لا تظهر في العلن على عكس الكلبة كوني التي نفقت قبل فترة طويلة " فهذه الحيوانات أقل في الظهور العلني بشكل ملحوظ ولهذا السبب لا أريد أن أقول شيئا عنها".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الحيوانات كلابا أم قططًا؟، قال بيسكوف:" لم أر عند الرئيس قططا أبدا، الكلاب نعم، لكني لم أر قططا".

وأوضح بيسكوف أن علاقة بوتين بالمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر أقوى من علاقته بأي سياسي آخر في السلطة وكذا مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني " وكان للرئيس معهما لقاءات ودية بأشكال مختلفة".

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