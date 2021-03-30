CIT: الانتقال للعاصمة الإدارية نقطة تحول في تاريخ الدولة

قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية إن البدء في عملية الانتقال الي العاصمة الادارية الجديدة "الجمهورية الثانية" نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية مشيرا الي ان العاصمة الادارية تمثل نموذجا حديثا للمدن الذكية والتي تدار عبر مراكز التحكم الالكترونية وتمتلك جميع المميزات لتصبح العاصمة الاولي لمصر.واكد "رئيس الغرفة" ان هذه العاصمة تم بنائها بسواعد وأيادٍ مصرية وبجهود ومساندة الكوادر البشرية من الشركات المحلية بالاضافة للشركات العالمية موضحا ان الرئيس السيسي وجه الحكومة باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة.وقال جاد ان انتقال الوزارات الي الحي الحكومي يؤسس لعهد جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنينويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور مطالبا بتوفير البنية التحتية الازمة لهذه النقلة التكنولوجية للدولة المصرية.وطالب رئيس الغرفة وزارة الاتصالات بتوفير مراكز لتدريب الشباب وتاهيلهم لسوق العمل المحلي والاقليمي ومبني لتبني المشروعات الصغير والناشئة موضحا ان سياسة الوزارة تدعم زيادة القدرات التنافسية للكوادر البشرية واتاحة فرص عمل مناسبة للشباب.