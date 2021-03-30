مديرة صندوق النقد: النمو بأوروبا ينتعش بقوة فى النصف الثانى من 2021

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، الثلاثاء، أن يكون النمو الاقتصادي الأوروبي "متينا في النصف الثاني من 2021 بعدما أعطت الحكومات الأولوية للتلقيح في مكافحة وباء كوفيد-19.وشددت على أنّ الحكومات الأوروبية والسلطات الصحية في هذه الدول أدركت أن التلقيح "هو أولى الأولويات" مشيرة إلى أن تسريع التلقيح يقف وراء النمو السريع في الولايات المتحدة موضحة "نتوقع أن تشهد الدول الأوروبية الشيء نفسه بتأخر فصل واحد".