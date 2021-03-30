كابلات أرضية مكشوفة تهدد سكان أكتوبر (صور)

اشتكى عدد من سكان منطقة السادس من أكتوبر، من وجود كابلات كهرباء مكشوفة ظاهرة من باطن الأرض، والتي تنذر بالخطر علي الأهالي.وقال صابر السيد، إن الأسلاك الكهربائية عارية أمام منازلهم والتي تنذر بالخطر على المارة، مطالبا شركة الكهرباء بسرعة التدخل وحل المشكلة قبل وقع أي خطر وخاصة الصغار لأنهم لا يدركون مدي خطورة هذه الأسلاك.وأوضح محمد السيد، أن الكابلات ظاهرة من باطن الأرض وفي تهديد واضح لحياة المواطنين منذ قرابة شهر يعاني هل المنطقة من هذا الخطر الجسيم قائلا: "من شهر كان في طفلة اسمها ريماس واتصابت في ذراعها بسبب الكابلات المكشوفة".وطالبت سارة حسن بسرعة التدخل من مسؤولي الحي وشركة الكهرباء المسؤولة على المنطقة قبل وقوع أي ضرر والمتسبب الرئيسي في هذه الكارثة هو إهمال الأهالي.