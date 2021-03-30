التخطيط: مشروعات ريادة الأعمال الداعم الرئيس للنمو الاقتصادى

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، بفعاليات الاحتفال بمرور خمس سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأحمد السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالبنك الأهلي المصري، الدكتور وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.شهدت الاحتفالية تكريم مشروع رواد ٢٠٣٠ من قِبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك على مجهودات المشروع في دعم ريادة الأعمال.كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أوضحت أن تشجيع ريادة الأعمال يعد أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.وأكدت السعيد أن مشروعات ريادة الأعمال القائمة على المعرفة، الابتكار، والبحث والتطوير هي الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فضلًا عن كونها المحرك الرئيس لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، ما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها المجتمع المصري بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة.