مسئول بالصحة فى الهند: وضع جائحة كورونا يتفاقم
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:39 م
وكالاتطباعة
قال مسئول حكومي بارز اليوم الثلاثاء إن وضع جائحة كوفيد- 19 في الهند يتجه "من سيئ إلى أسوأ".
وأكد فينود بول، رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتقديم اللقاحات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: "نحن نواجه وضعا خطيرا وصعبا بشكل متزايد، وخاصة في بعض المناطق. لكن الدولة بأكملها معرضة للخطر".
وتم تسجيل أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الإثنين، وهي أعلى نسبة في يوم واحد خلال خمسة أشهر. وتم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة جديدة صباح اليوم الثلاثاء و270 حالة وفاة.
وقال بول: "يجب إتمام الاستعدادات بالمستشفيات ووحدة العناية المركزة. إذا زادت الحالات بسرعة، فسيتعرض نظام الرعاية الصحية للانهيار".
وسجلت الهند أكثر من 12.09 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت 162114 حالة وفاة.
وأكد فينود بول، رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتقديم اللقاحات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: "نحن نواجه وضعا خطيرا وصعبا بشكل متزايد، وخاصة في بعض المناطق. لكن الدولة بأكملها معرضة للخطر".
وتم تسجيل أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الإثنين، وهي أعلى نسبة في يوم واحد خلال خمسة أشهر. وتم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة جديدة صباح اليوم الثلاثاء و270 حالة وفاة.
وقال بول: "يجب إتمام الاستعدادات بالمستشفيات ووحدة العناية المركزة. إذا زادت الحالات بسرعة، فسيتعرض نظام الرعاية الصحية للانهيار".
وسجلت الهند أكثر من 12.09 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت 162114 حالة وفاة.