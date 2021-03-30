مسئول بالصحة فى الهند: وضع جائحة كورونا يتفاقم

قال مسئول حكومي بارز اليوم الثلاثاء إن وضع جائحة كوفيد- 19 في الهند يتجه "من سيئ إلى أسوأ".وأكد فينود بول، رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتقديم اللقاحات في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الصحة: "نحن نواجه وضعا خطيرا وصعبا بشكل متزايد، وخاصة في بعض المناطق. لكن الدولة بأكملها معرضة للخطر".وتم تسجيل أكثر من 68 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الإثنين، وهي أعلى نسبة في يوم واحد خلال خمسة أشهر. وتم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة جديدة صباح اليوم الثلاثاء و270 حالة وفاة.وقال بول: "يجب إتمام الاستعدادات بالمستشفيات ووحدة العناية المركزة. إذا زادت الحالات بسرعة، فسيتعرض نظام الرعاية الصحية للانهيار".وسجلت الهند أكثر من 12.09 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو ثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما سجلت 162114 حالة وفاة.