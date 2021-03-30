جني لويس: نعم.. أنا بنت رصاصة طائشة

◄ الشقاء لا يصنع الشعراء لكن المعاناة تعمّق مشاعرهم.. ويسعدني زيارة البلدان العربية ومشاركة الجمهور حب الشعر



◄العمل مع الشاعر العراقي عدنان الصائغ منحني منظورًا جديدًا حول أهمية الشعر العربي للعالم



◄ أول قصيدة ملحمية في تاريخ البشرية هي «جلجامش».. وحوّلتُها إلى أغنية حصدت أكثر من ستين ألف مشاهدة



◄ مكانة الشعر في الثقافة العربية أكثر أهمية منها في الغرب.. و«صوفية الشرق» حقل خصب يساعدني في كتابة الشعر



الشاعرة البريطانية جني لويس، أستاذة الشعر في جامعة أكسفورد، منذ العام 2000 حتى اليوم، في أول حوار لها مع صحيفة عربية، تتحدث لـ"الدستور"عن تجربتها الشعرية وعن ثقافتنا العربية وفي القلب منها الشعر، فإلى نص الحوار:





الشاعرة البريطانية جني لويس



◄ في مقدمة ديوانك "حتى تخوم العالم"، أشرت إلى الشاعر الفارسي "عمر الخيام" وكذلك إلى الباحث الأندلسي "ابن حزم"، فإلى أي مدى أثرت الثقافة الإسلامية في تشكيل ذائقتك؟



أنا مفتونة بالطريقة التي يرتحل بها الفكر عبر الزمان والقارات. ورغم أنه تحرك بصورة أبطأ في الماضي، عندما كتب ابن حزم دراسته الميتافيزيقية "طوق الحمامة"، فإن هذه الدراسة لها تأثير كبير على كتابات المتدينين في العصور الوسطى في الغرب، وأوحت إليهم بأفكار حول الحب المقدس إزاء الحب العلماني. الشاعر الفارسي عمر الخيام والباحث الأندلسي ابن حزم، كلاهما اتخذ منهج التصوف الذي عُرف به كثيرون من شعراء الشرق، من أهمهم: جلال الدين الرومي والحلاج وحافظ الشيرازي وابن الفريد وغيرهم. التصوف والروحانية يمسان قلب الإنسان. لقد شعرت بقربهم. وبالتالي، فإن الثقافة الصوفية والروحانية في الشرق حقل خصب يساعدني في كتابة الشعر.



◄ كان الشعر هو ديوان العرب، في قلب بلاد ما بين النهرين، فهل لا يزال بوابة الدخول إلى ثقافتنا العربية؟



- الشعر في بلاد ما بين النهرين أقدم وأعمق من الشعر العربي. جذوره تعود إلى الحضارات الإنسانية الأولى في العالم- حضارات سومر وأكاد وبابل وأشور. وكما نعلم، كانت أول قصيدة ملحمية في تاريخ البشرية هي ملحمة جلجامش. ورغم أنها كتبت منذ ما يقرب من خمس آلاف سنة، فإنها لا تزال حية ومؤثرة فينا هذه الأيام. في العصر الإسلامي، تأثر الشعر بعوامل أخرى أضافت إلى الأهمية التاريخية للأدب العربي. أعتقد أن الشعر يحتل مكانة أكثر أهمية في الثقافة العربية أكثر منه في الثقافة الغربية. لذلك، يسعدني دائمًا زيارة البلدان العربية ومشاركة حبي للشعر مع الجمهور العربي. زرت العديد من البلدان والمهرجانات مع صديقي وشريكي الشاعر العراقي عدنان الصائغ، ونأمل أن نواصل سفراتنا الأدبية قريبًا.



◄بصفتك أستاذًا للشعر في جامعة أوكسفورد، إلى أي مدى تؤثر دراسة الشعر، سلبًا أو إيجابًا، على تلقائيته؟ وما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها الشعر العربي اليوم؟



- أقول لطلابي دائمًا: لا تكفوا عن قراءة الشعر. لا يمكن لأي شاعر أن ينجح إلا إذا قرأ ودرس أعمال الآخرين. كتابة الشعر فن، لكنها حرفة أيضًا، يجب تعلمها على مدار السنوات، مثل أي حرفة أخرى. طلب مني عدنان أن أضيف: "العالم العربي يحتاج إلى تكثيف الجهود في ترجمة النصوص وتوزيعها على القراء بلغات أخرى، حتى يتعرفوا على الشعر العربي ويستمتعوا بكنوزه القديمة وتجاربه الجديدة.



◄ توصف أشعارك بأنها "تصويرية" أو "بصرية مكثفة"، فإلى أي مدى يحتاج الشعر إلى الفنون الأخرى؟ وبأي منها على الشعر أن يبدأ؟



- تدربت كرسامة في مدرسة Ruskin " للفنون في جامعة أوكسفورد. هناك، حيث الجميع ينصحوننا باستمرار أن نرسم ونلون أي شيء من "الحياة"، مما جعلني أدرك تمامًا الجوانب البصرية للفن، وأين يقف الفنان بالنسبة إلى المُشاهد. وبالتالي، انعكست هذه التجربة على أشعاري، وقدرتي على خلق صور "تصويرية" قوية. لقد تأثرت أيضًا بـ"تصويرية" الشاعر الأمريكي: عزرا باوند الذي أوصى باستخدام صور "شفافة" قوية لوصف الأحاسيس والمشاعر الغير واعية. الشاعرة البريطانية جني لويس، أستاذة الشعر في جامعة أكسفورد، منذ العام 2000 حتى اليوم، في أول حوار لها مع صحيفة عربية، تتحدث لـ"الدستور"عن تجربتها الشعرية وعن ثقافتنا العربية وفي القلب منها الشعر، فإلى نص الحوار:أنا مفتونة بالطريقة التي يرتحل بها الفكر عبر الزمان والقارات. ورغم أنه تحرك بصورة أبطأ في الماضي، عندما كتب ابن حزم دراسته الميتافيزيقية "طوق الحمامة"، فإن هذه الدراسة لها تأثير كبير على كتابات المتدينين في العصور الوسطى في الغرب، وأوحت إليهم بأفكار حول الحب المقدس إزاء الحب العلماني. الشاعر الفارسي عمر الخيام والباحث الأندلسي ابن حزم، كلاهما اتخذ منهج التصوف الذي عُرف به كثيرون من شعراء الشرق، من أهمهم: جلال الدين الرومي والحلاج وحافظ الشيرازي وابن الفريد وغيرهم. التصوف والروحانية يمسان قلب الإنسان. لقد شعرت بقربهم. وبالتالي، فإن الثقافة الصوفية والروحانية في الشرق حقل خصب يساعدني في كتابة الشعر.- الشعر في بلاد ما بين النهرين أقدم وأعمق من الشعر العربي. جذوره تعود إلى الحضارات الإنسانية الأولى في العالم- حضارات سومر وأكاد وبابل وأشور. وكما نعلم، كانت أول قصيدة ملحمية في تاريخ البشرية هي ملحمة جلجامش. ورغم أنها كتبت منذ ما يقرب من خمس آلاف سنة، فإنها لا تزال حية ومؤثرة فينا هذه الأيام. في العصر الإسلامي، تأثر الشعر بعوامل أخرى أضافت إلى الأهمية التاريخية للأدب العربي. أعتقد أن الشعر يحتل مكانة أكثر أهمية في الثقافة العربية أكثر منه في الثقافة الغربية. لذلك، يسعدني دائمًا زيارة البلدان العربية ومشاركة حبي للشعر مع الجمهور العربي. زرت العديد من البلدان والمهرجانات مع صديقي وشريكي الشاعر العراقي عدنان الصائغ، ونأمل أن نواصل سفراتنا الأدبية قريبًا.- أقول لطلابي دائمًا: لا تكفوا عن قراءة الشعر. لا يمكن لأي شاعر أن ينجح إلا إذا قرأ ودرس أعمال الآخرين. كتابة الشعر فن، لكنها حرفة أيضًا، يجب تعلمها على مدار السنوات، مثل أي حرفة أخرى. طلب مني عدنان أن أضيف: "العالم العربي يحتاج إلى تكثيف الجهود في ترجمة النصوص وتوزيعها على القراء بلغات أخرى، حتى يتعرفوا على الشعر العربي ويستمتعوا بكنوزه القديمة وتجاربه الجديدة.- تدربت كرسامة في مدرسة Ruskin " للفنون في جامعة أوكسفورد. هناك، حيث الجميع ينصحوننا باستمرار أن نرسم ونلون أي شيء من "الحياة"، مما جعلني أدرك تمامًا الجوانب البصرية للفن، وأين يقف الفنان بالنسبة إلى المُشاهد. وبالتالي، انعكست هذه التجربة على أشعاري، وقدرتي على خلق صور "تصويرية" قوية. لقد تأثرت أيضًا بـ"تصويرية" الشاعر الأمريكي: عزرا باوند الذي أوصى باستخدام صور "شفافة" قوية لوصف الأحاسيس والمشاعر الغير واعية.









◄ هل ساهمت صداقتك مع الشاعر العراقي عدنان الصائغ في انفتاحك على الشعر العربي وجمهوره؟



- نعم. كثيرًا جدًا. إن العمل مع "عدنان" منحني منظورا جديدًا حول أهمية الشعر العربي الكبيرة للعالم، تعاوننا في مشروع "الكتابة في بلاد ما بين النهرين" بدعم من مجلس الفنون في إنجلترا، وكان هدف هذا المشروع بناء الجسور الثقافية وتعزيز العلاقات بين المجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية والعربية. "عدنان" لم يكتفِ بتعليمي السفر إلى الدول العربية ومقابلة الشعراء العرب وعشاق الشعر العربي، ولم يكتف بكشف الكثير من الشعر العربي ومكانته الجليلة لدى العرب فقط، عدنان حمل إليّ شعورًا بالرضا والسعادة.



الشاعر العراقي عدنان الصائغ



◄ بعد ولادتك بعدة أشعر توفى والدك. بعد رحلة البحث الطويلة في الألبوم وحكايات الأقارب، هل تمكنت من رسم صورة له؟



- أشعر بالقرب من والدي، رغم أنه لم يحملني إلا مرة واحدة بعد ولادتي. أما حقيقة كونه من المقاتلين في الحرب العالمية الأولى في العراق قربتني أيضًا من فهم عدنان، الذي كان جنديًا أيضا.



◄ نشأت في لندن، في عصر التقشف بعد الحرب العالمية الثانية، ووسط أحزان والدتك لوفاة والدك. هل صحيح أن الألم هو أحسن نار لإنضاج الموهبة؟ أو بعبارة أخرى: هل يخلق الشقاء شاعرًا؟



- لا أعتقد أن الشقاء هو ما يصنع الشعراء، لكني أؤمن أن المعاناة تعمّق مشاعرهم، حيث يمكن أن تصبح أرضًا خصبة تطرح أشعارهم. إذا كنت شاعرًا، فأنت بحاجة إلى التعاطف مع العالم والقدرة على التعبير عن التجربة الإنسانية، بحلوها ومرها.



◄ لو لم ينج والدك من الرصاصة التي أصابته خلال الحرب العالمية الأولى، لما جئت إلى العالم.. هل تعتقدين أنك ابنة رصاصة طائشة؟



- هذه صورة استثنائية، قد أكتبها قصيدة (لو أذنت لي!). ربما أنقذت رصاصة الجندي التركي حياة والدي؛ أتساءل عما إذا كان شابًا أو صبيًا، مثل والدي الذي كان يبلغ ثمانية عشر عامًا وقتها.





أعتقد أن كل الفنون تشارك وتمنح لبعضها البعض. أنا أيضا كاتبة مسرحية وكاتبة أغاني، لذلك، فإن الفنون البصرية والموسيقى والمسرح تثري شعري أيضًا.- نعم. كثيرًا جدًا. إن العمل مع "عدنان" منحني منظورا جديدًا حول أهمية الشعر العربي الكبيرة للعالم، تعاوننا في مشروع "الكتابة في بلاد ما بين النهرين" بدعم من مجلس الفنون في إنجلترا، وكان هدف هذا المشروع بناء الجسور الثقافية وتعزيز العلاقات بين المجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية والعربية. "عدنان" لم يكتفِ بتعليمي السفر إلى الدول العربية ومقابلة الشعراء العرب وعشاق الشعر العربي، ولم يكتف بكشف الكثير من الشعر العربي ومكانته الجليلة لدى العرب فقط، عدنان حمل إليّ شعورًا بالرضا والسعادة.- أشعر بالقرب من والدي، رغم أنه لم يحملني إلا مرة واحدة بعد ولادتي. أما حقيقة كونه من المقاتلين في الحرب العالمية الأولى في العراق قربتني أيضًا من فهم عدنان، الذي كان جنديًا أيضا.- لا أعتقد أن الشقاء هو ما يصنع الشعراء، لكني أؤمن أن المعاناة تعمّق مشاعرهم، حيث يمكن أن تصبح أرضًا خصبة تطرح أشعارهم. إذا كنت شاعرًا، فأنت بحاجة إلى التعاطف مع العالم والقدرة على التعبير عن التجربة الإنسانية، بحلوها ومرها.- هذه صورة استثنائية، قد أكتبها قصيدة (لو أذنت لي!). ربما أنقذت رصاصة الجندي التركي حياة والدي؛ أتساءل عما إذا كان شابًا أو صبيًا، مثل والدي الذي كان يبلغ ثمانية عشر عامًا وقتها.

للحواس عند الشاعرة البريطانية جني لويس حديقة، وللنجوم خارطة، وللملائكة هدايا، و"لا شيء بدون الحرية"، بنت رصاصة طائشة، تلك التي أعادت والدها من المعسكر البريطاني في العراق أثناء الحرب العالمية الأولى، بعد ولادتها بعدة أشهر رحل الأب في عام 1944 لتكتب بعد سنوات "شبيه ظلك في الألبوم"، تستحضر بقصائدها روح الشرق وسحره، من ملحمة "جلجامش" إلى بلاد ما بين النهرين، ولأنها تسأل بعذوبة "من يستطيع تسلق السماء؟" فقد حاولت أن تصل بشعرها إلى مكان أرحب، فلجأت لفتح آفاق جديدة مع صديقها الشاعر العراقي عدنان الصائغ، الذي تعاون معها في مشروع "الكتابة في بلاد ما بين النهرين" بدعم من مجلس الفنون في إنجلترا، وقدمها للساحة الثقافية العربية، بما يدلل على أن الترجمة ليست خيانة واضحة ولا أمانة بليدة.