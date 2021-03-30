رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نايف الحجرف: دول الخليج دعمت سوريا بـ8 مليارات دولار

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:00 م
نايف الحجرف
نايف الحجرف
محمد عمر
طباعة
أكد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أن دول مجلس التعاون قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة أكثر من 8 مليارات دولار، داعيا إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين الشباب السوري، وإلا أصبح هدفًا سهلًا للمنظمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركة الحجرف، في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 29- 30 مارس الجاري.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في سوريا وتضافر الجهود الدولية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، وذلك حسب بيان للمجلس على موقعه الإلكتروني.

وقال الحجرف إن مجلس التعاون تبنى موقفا ثابتا منذ بداية الحرب في سوريا، حيث ساندت دول المجلس الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم (2254).

وأشار أمين عام المجلس إلى أن السوريين المقيمين في الدول الأعضاء بلغوا أكثر من 2 مليون مقيم، يتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.

وأضاف: "تركت سنوات الحرب الطويلة عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، وإنني أدعو هذا المؤتمر إلي إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفا سهلا للتنظيمات الإرهابية، لتحقيق مخططاتها التخريبية ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع".

ودعا الحجرف دول العالم المحبة للسلام والخير والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والهيئات الخيرية والشركات الكبرى إلى مضاعفة جهودها لدعم الشعب السوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى: حضورنا اليوم لقناة السويس رسالة واضحة للعالم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

شاب يعتدى على فتاة بالساطور بمطروح.. ووالدها: قطع بنتى وعاوز حقها

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الفنانين المشاركين بمسابقة فاروق حسنى للثقافة والفنون

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»

الفلسطينية عدنية شبلى فى القائمة الطويلة للمان بوكر الدولية 2021

فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض