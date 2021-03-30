نايف الحجرف: دول الخليج دعمت سوريا بـ8 مليارات دولار

أكد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أن دول مجلس التعاون قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة أكثر من 8 مليارات دولار، داعيا إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين الشباب السوري، وإلا أصبح هدفًا سهلًا للمنظمات الإرهابية.جاء ذلك خلال مشاركة الحجرف، في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 29- 30 مارس الجاري.وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في سوريا وتضافر الجهود الدولية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، وذلك حسب بيان للمجلس على موقعه الإلكتروني.وقال الحجرف إن مجلس التعاون تبنى موقفا ثابتا منذ بداية الحرب في سوريا، حيث ساندت دول المجلس الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما أنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم (2254).وأشار أمين عام المجلس إلى أن السوريين المقيمين في الدول الأعضاء بلغوا أكثر من 2 مليون مقيم، يتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.وأضاف: "تركت سنوات الحرب الطويلة عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، وإنني أدعو هذا المؤتمر إلي إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفا سهلا للتنظيمات الإرهابية، لتحقيق مخططاتها التخريبية ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع".ودعا الحجرف دول العالم المحبة للسلام والخير والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والهيئات الخيرية والشركات الكبرى إلى مضاعفة جهودها لدعم الشعب السوري.