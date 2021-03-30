توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة ودولة بيلاروسيا (فيديو)

أكد اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة، حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا والتى شهدت العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية في كافة المجالات خاصة في ظل الزيارات الرسمية والتبادل والتعاون بين البلدين.جاء ذلك خلال استقبال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لسعادة السفير سيرجي تيرينتيف سفير دولة بيلاروسيا والوفد المرافق له بالغرفة التجارية بدمنهور بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والمحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية واللواء مصطفى هدهود – محافظ البحيرة الاسبق رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتوقيع بروتوكول التعاون بين الشركات البيلاروسيه والشركات المصريه بنطاق المحافظة وذلك بمقر الغرفة التجارية بدمنهور.ورحب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدا أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وبها ١.٩ مليون فدان وتنتج ثلث سلة الغذاء كما تمتلك موقع جغرافى متميز ومجالات ومقومات عديدة سياحية وصناعية واثرية وصناعية وزراعية.وأضاف أنه تم التباحث فى اقامة معرض كبير بموقع على الظهير الصحراوى بالمحافظة لعرض المعدات والالات الزراعية الحديثة الأمر الذى سيعود بالايجاب لزيادة الانتاجية الزراعية بالتكنولوجيا الحديثة وبما لا يؤثر على العمالة وسوق العمل كما تم مناقشة التوسع بفتح مصنع لتلك المعدات على ارض البحيرة.وأشار محافظ البحيرة إلى وجود تبادل تجارى وزراعى كبير مع بيلاروسيا كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الطموحة بنطاق المحافظة بالإضافة الي المناطق الصناعية بحوش عيسي ووادي النطرون والمنطقة النسيجية والمجمع السكنى الحرفى بفرهاش بالاضافة الى بدء تنفيذ احد القلاع الصناعية الكبرى للغزل والنسيج بكفر الدوار وكذا امتلاك المحافظة لشبكة كبيرة من الطرق وامتداها على الظهيرين الصحراوى والساحلى وجارى تنفيذ عدد من المحاور الكبرى ومنها محور المحمودية والمحور الرابط كشرايين حياه جديدة بالمحافظة.وأكد آمنة أن البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات إستثمارًا في مجال الإنتاج الحيواني، ولديها خبرات واسعة لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، وكذا انتاج الالبان والانتاج السمكى والداجنى بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف وتنوع مقومات الإستثمار بها، مشيرا إلى أن المحافظة تتمتع بالاستثمار السياحي لوجود مدينة رشيد والتي تعد مشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية وكذا السياحية الدينية من خلال مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون، مضيفًا انه سيتم التنسيق لعقد مؤتمر على أرض البحيرة لرجال أعمال البحيرة ودولة بيلاروسيا لبحث سبل وتنمية وتبادل التعاون الاقتصادى،مشيرا ان البورصة السلعية الجارى تنفيذها بمركز بدر سيكون لها دور كبير فى تنمية وزيادة التبادل التجارى.وأكد المحاسب فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن هناك تعاون كبير مع دوله بيلاروسيا وان البروتوكول يشمل إضافة محاور جديده للتعاون خاصة فى مجال المعدات الزراعيه للمساهمه فى تطوير المجال الزراعي وفق احدث التقنيات مشيرا انا لدينا 54 محطه تصدير وسيتم التعاون وتوفير كافة المنتجات خاصة أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتنتج ٥٠ % من البطاطس و٧٥ % من الفراولة و٩٠ % من الجوافة من اجمالى انتاج الجمهورية.وأكد اللواء مصطفى هدهود على الدور الكبير لدولة بيلاروسيا خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعى والتشييد والبناء مشيرا الى التعاون الوثيق بين البلدين والتبادل التجارى وإنشاء معارض للترويج والتسويق.وخلال كلمته اعرب السفير البيلاروسى عن سعادته بتواجده بالبحيرة خلال اول زيارة رسمية له بالدلتا، مشيرا إلى أن البحيرة محافظة كبيرة وواعدة فى المجال الزراعي، وأننا مستعدون للتعاون فى العديد من المجالات ومنها المعدات والمنتجات الزراعية.وأضاف أن الوفد المرافق يضم ممثلى من مصنع الجرارات البيلاروسية ومصنع الشاحنات التى يتم تجميعها بمصر مؤكدا ان بيلاروسيا دولة صناعية وزراعية بتكنولوجيا متطورة، متمنيا أقامة تعاون وثيق فى الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وكافة المجالات وسنعمل على زيادة التعاون بين بيلاروسيا والمحافظة الذى سينعكس بدورة على التعاون الدولى بين البلدين كما نتمنى أن يكون اللقاء ناجح ويعطى نتائج مثمرة.