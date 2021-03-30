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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الأمير هاري يسعى لمواكبة زوجته ميجان بهذه الطريقة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:07 م
الأمير هاري
الأمير هاري
شيماء دهب
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يحاول الأمير هاري الابن الأصغر لولي عهد المملكة المتحدة، الملاحقة بميجان ماركل التى لمع صيتها الفترة الماضية بشكل كبير خاصة بعدما تمت استضافتها برفقته مع الإعلامية أوبرا وينفري في أوائل مارس الحالي مما أحدث ضجه كبيرة هذا اللقاء لما يشمل عليه من تصريحات مثيرة للجدل.

ووفقًا لموقع «metro» أعلن دوق ساسكس الأمير هاري، 36 عامًا، حيث يعيش حاليًا في قصره الذي يبلغ قيمته 14 مليون دولار في كاليفورنيا عن وظيفته الأولى في عالم الشركات من خلال الكشف عن توليه منصبًا تنفيذيًا في شركة ناشئة في وادي السيليكون تدعي أنها بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقال جوناثان شاليط وكيل المشاهير في حديثه لصحيفة The Telegraph، إن الأمير هاري ربما تولى المنصب ليضع نفسه على قدم المساواة مع ميجان، 39 عامًا، التي وصفها بأنها "امرأة ذكية للغاية، ومشرقة للغاية" و"مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق".

أوضح: «لكي يتابع هاري زوجته عليه أن يجد اسمه وهويته وهذه هي البداية من خلال العمل، ومسؤليته حي سيساعد في الترويج لتطبيق تستخدمه الشركات العملاقة بما في ذلك Hilton وFacebook وشركة النفط Chevron لتحسين رفاهية موظفيها».

رفض أليكسي روبيشو، الرئيس التنفيذي للشركة، الإفصاح عن المبلغ الذي سيدفعه للعائلة المالكة، على الرغم من أن الأدوار المماثلة في شركات أخرى في كاليفورنيا ستحصل على رواتب من ستة أو سبعة أرقام.

كشف الخبراء الأسبوع الماضي أن الأمير هاري قد يكون يعمل في الولايات المتحدة بتأشيرة مصممة للأشخاص ذوي "القدرات غير العادية"، حيث انها مخصوصة للفرد الذي يمتلك قدرة غير عادية في العلوم أو الفنون أو التعليم أو الأعمال أو ألعاب القوى أو لديه سجل حافل بالإنجازات غير العادية في صناعة الأفلام أو التلفزيون وتم الاعتراف به على المستوى الوطني أو دوليا.

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