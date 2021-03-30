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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

راندا البحيرى تدخل عالم الإنتاج من خلال «كايرو تايم»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:02 م
راندا البحيري
راندا البحيري
محمد مجدي
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أعلنت الفنانة راندا البحيري، إطلاق منصة كايرو تايم cairo time وهي أول منصة عربية بجهود ذاتية ويمتلكها المخرج والمنتج عادل رضوان والفنانة راندا البحيري والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم وتضم باقة من أهم المبدعين في الكتابة والتصوير ومصورين والإخراج.

وبدأت المنصة بعرض مجموعة مميزة من الاسكتشات الفلسفية الكوميدية من بطولة الممثل أسامة عبدالله ومحمد بريقع ومن تأليف محمد عبدالتواب وعمرو سكر وكريم سعد وإخراج عادل رضوان، وإنتاج شركتي نيو إيدج وكايرو تايم New age and cairo time، إشراف عام على الإنتاج راندا البحيري.

وتعتبر هي المنصة العربية الوحيدة التي تبث محتواها بتقنية 4k.

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