سيارة مجهولة تدهس طفلا في الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه، دهسته سيارة مجهولة بطريق فايد الصحراوي في الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا بوقوع حادث دهس سيارة مجهولة لطفل يدعى محمد عبد الحميد عبد الحكيم 13 سنة، وذلك بالطريق الجديد بمدينة فايد.أسفر الحادث عن وفاة الطفل فى الحال وتم إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى فايد لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمه لأهله.