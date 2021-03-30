ولي عهد البحرين: أمن السعودية والمملكة واحد للتصدي للاعتداءات كافة

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والدفع بها نحو مسارات أكثر عمقًا تعكس الأواصر المتينة بين البلدين والشعبين، منوهًا بأن العلاقات الثنائية هي محل رعاية واهتمام دائمين، وتحظى بدعمٍ من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني بقصر الرفاع اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بمستوى العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، والأهداف المشتركة لتعزيز التكامل على مختلف المستويات، بما يحقق النماء والازدهار ويصب في صالح البلدين والشعبين.وشدد ولي العهد البحريني على أن أمن البلدين واحد ومشترك للتصدي لكافة الاعتداءات والتهديدات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للأمتين العربية والإسلامية ومحور ارتكازٍ للأمن الإقليمي وعامل الاستقرار الأساسي في المنطقة والاقتصاد العالمي.من جانبه، أعرب وزير الدولة السعودي عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.