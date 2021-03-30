شاب يعتدى على فتاة بالساطور بمطروح.. ووالدها: قطع بنتى وعاوز حقها

شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما ضربا بالساطور بعدما قام بمحاولة خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.وقال السيد محمود والد الفتاة أمل التي تعرضت للتعدي بالضرب بساطور وسط شوارع مدينة الحمام لـ"الدستور، إن نجلته في الصف الأول الثانوي وعند خروجها من الدرس قام شاب بانتظارها في أحد الشوارع الجانبية وحاول خطفها واغتصابها تحت تهديد السلاح "ساطور".وأوضح أنه عندما قامت نجلته بمقاومته قام بضربها بالساطور في الرأس واليد اليسرى وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم، وذلك وسط شوارع المدينة، مستطردا: "قطع بنتي بالساطور عشان دافعت عن نفسها لما هددها بالخطف والاغتصاب".وطالب والد الفتاة بأن يتم تنفيذ أقصى عقوبة على الشاب ومحاسبة المسئولين الذين سمحوا للشباب بالمرور في شوارع مدينة الحمام بالأسلحة والتعدي على الفتيات، بالإضافة إلى نقل نجلته إلى أحد المستشفيات التخصصية لإنقاذها من العجز، معقبا: "عاوز حق بنتي وإعدام الشاب.. خايف على بنتي الثانية.. مين مسئول عن أمنها وهي رايحة المدرسة؟".