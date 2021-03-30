المرأة المصرية «الجدعة» (ألبوم)

يذهبن كل صباح وهن يحملن أقفاص الخضراوات والفاكهة، يفترشن جانب الطريق ويرصصن بضاعتهن في السوق، ينادين على المارة، متمنيات بيع كل ما معهن من بضاعة لكسب القليل من المال الذي يعينهن على مصاريف الحياة، تلك هي الست المصرية التي تقهر الصعاب لتكون عونًا لزوجها وأولادها متحدية كل الظروف، رافضة أن تكون عالة على المجتمع مقررة المساعدة والمساندة.دور المرأة المصرية لا يقتصر على مساهمتها الاقتصادية في مصاريف عائلتها، بل ويتخطى ذلك إلى القيام ببعض المجهودات البدنية، ولطالما اعتدنا على مشاهدة سيدات مصريات بسيطات يحملن الماء وأقفاص الفاكهة والصواني الكبير على رؤوسهن. في مساهمة منهن في تدبير شئون بيوتهن بما يضمن استمرار دوران عجلة الحياة.رصدت عدسة "الدستور"بعض السيدات المصريات في سوق العمل وهن يفرشن الخضراوات في الأسواق لكسب قوت يومهن ليكن مثالا رائعا في الحياة بعد ما ضحين بالكثير وكن كالشموع التي تحترق لتنير الطريق.