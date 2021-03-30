التضخم في ألمانيا في مارس يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد دفعا التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا في مارس لتجاوز المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلا عن اثنين بالمئة.وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو اثنين بالمئة من 1.6 بالمئة في فبراير.تقوض جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الرامية لاحتوائها توافر الكثير من المنتجات والخدمات، وهو ما يسهم في التأثير على بيانات أسعار المستهلكين.لكن محللين قالوا إن الاتجاه صعودي، مما يشير إلى عدة عوامل مثل انتهاء خفض لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في أواخر العام الماضي.