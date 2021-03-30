السبت.. السياحة تطلق صفحة لمتحف الحضارة ومنصة لحجز التذاكر

تطلق وزارة السياحة والآثار، غدًا الأربعاء، الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة لحجز التذاكر على شبكة الإنترنت.يأتى ذلك في إطار قرب افتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستقبال موكب المومياوات الملكية السبت المقبل.قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الصفحة تستعرض نبذة عن المتحف وأهميته الأثرية وتفرده بين متاحف العالم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث إنه من بين المتاحف القليلة جدًا التي تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.أضاف أن الصفحة تعرض عدد من أهم المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف التي تعبر عن العصور المختلفة، مشيرًا إلى أن زائر الصفحة يستطيع أن يتجول وسط المتحف، والذي يعد منارة ثقافية متكاملة تتنوع بين قاعات للعرض المتحفي، ومراكز لترميم الآثار، وأماكن ترفيهيه تضم مطاعم وكافيتريات وبازارات لبيع المستنسخات الأثرية.كما يستطيع الزائر، من خلال تلك الصفحة، الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، وذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير عملية الحجز للزائرين.