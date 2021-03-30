والى جنوب دارفور يؤكد الالتزام بحماية المدنيين

أكد والي جنوب دارفور (غرب السودان) موسى مهدي اسحق، التزام حكومته بحماية المدنيين والنازحين واللاجئين.والتقى والي جنوب دارفور، الثلاثاء، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، بحضور ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة.وبحث اللقاء الترتيبات المتعلقة بعمل "يونيتامس" بالولاية، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين بمعسكرات النزوح وقرى العودة الطوعية بالولاية.من جانبه، دعا رئيس بعثة "يونيتامس"، حكومة الولاية إلى التعاون مع البعثة من أجل مباشرة مهامها بصورة ترضي المدنيين في السودان.وتأتي زيارة رئيس البعثة الأممية في السودان إلى جنوب دارفور، بعد زيارته ولاية شمال دارفور، حيث تلقى تقريرا من لجنة حماية المدنيين حول تدابيرها وخطط عملها في مجال حماية المدنيين.