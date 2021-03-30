نقابة الفلاحين: كلمات السيسي عن النيل أثلجت قلوب المصريين

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، التي أكد فيها أن ماء مصر خط أحمر أثلجت قلوب ملايين المصريين، وأسعدت الفلاحين بشكل خاص كونهم أكثر المصريين اهتماما بالمياه، لافتا إلى أن صبر القيادة السياسية وطول فترة التفاوض نحو ملء سد النهضة فسره البعض تفسير خاطئ.وأضاف «أبوصدام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع النقط فوق الحروف وتكلم بشفافية ووضوح، قائلا «إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع وأتمنى الوصول لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء سد النهضة».وأردف: «إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هدددنا، حوارنا دائمًا رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر».وأكد أبوصدام أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أقوى من الرصاص وتحمل الكثير من الرسائل للداخل والخارج، وعلى الشعب المصري أن يكون على يقين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يفرط في نقطة مياه من نهر النيل كما يدعي الخونة والمتربصين، داعيا كل المواطنين للالتفاف حول قائد مصر العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي غير مجري التاريخ وحافظ بكل قوة على مجرى النيل.