رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي اللبناني يؤكد أهمية دور مصر بالمنطقة

أكد عضو مجلس النواب اللبناني النائب تيمور جنبلاط رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي) عمق العلاقة التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وأهمية الدور الذي تضطلع به مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة الحافلة بالتحديات التي تواجه العالم العربي.جاء ذلك خلال استقبال النائب تيمور جنبلاط لسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، بحضور عدد من قادة الحزب التقدمي الاشتراكي، من بينهم النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى استعراض المستجدات والتطورات السياسية في لبنان.وأشاد النائب جنبلاط بالجهود المصرية في تطوير قناة السويس وانتهاء حادثة انجراف ناقلة الحاويات، خاصة لما تشكله القناة من شريان حيوي أساسي في خريطة طرق النقل الدولية، معربا عن تعازيه في ضحايا حادث اصطدام القطارين في محافظة سوهاج.