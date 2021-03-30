زحام كبير أمام مكتب الضرائب ببورسعيد دون التزام بالإجراءات الاحترازية «صور»

شهد ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، زحاما كبيرا على مكتب الضرائب العقارية، حيث تواجد مئات المواطنين، بدون التزام بالإجراءات الاحترازية.وسادت حالة من الهرج والمرج، وتدافع المواطنين، وتعرضت السيدات والفتيات لمخاطر كبيرة، بالرغم من الموجة الثالثة من فيروس كورونا.من جانبها، أعلنت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن إمكانية تحرير الإجراء من خلال الموقع الرقمي، وقدمت شرحًا للتعامل مع الموقع الإلكتروني، بالتزامن مع ما حدث اليوم، دون إبداء أى أسباب.