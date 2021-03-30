فلسطين وفنلندا تبحثان إجراء الانتخابات

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية، خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس.وأكد المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تطلع فلسطين لدعم المجتمع الدولي وفنلندا لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، مطالبا دعم المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة.وأشار إلى ترحيب دولة فلسطين بإعلان الإدارة الأمريكية استئنافها تقديم المساعدات لفلسطين، معتبرًا أنها خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، واستعداد دولة فلسطين للتعاون مع إدارة بايدن لإعادة تفعيل العملية السياسية في الشرق الأوسط.بدوره، أكد هافيستو دعم فنلندا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ودعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).