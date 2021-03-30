رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:08 م
الكمامة
الكمامة
سارة الشلقاني
طباعة
قال العلماء في المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض «CDC» إنه رغم فاعلية اللقاح العالية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أنه من الضروري الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الكمامة».

وأوضح العلماء أنهم أجروا دراسة شملت 3950 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين تم تطعيمهم في الفترة ما بين ديسمبر 2020 ومارس 2021، وظهر أن اللقاحات ذات الجرعتين فعالة بنسبة 90% في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس «سارس كوفيد 2».

ووجد العلماء أنه بعد أسبوعين من الحصول على كلتا الجرعتين، كان الأشخاص يتمتعون بحماية كاملة تقريبًا من الإصابة بالفيروس، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، لكن لا يعني ذلك أنه يمكن التخلص من أقنعة الوجه.

وأضاف العلماء الأمريكيون أن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت مؤخرًا، يمكن أن تصيب الأشخاص – حتى الذين تلقوا اللقاحات المختلفة – لأن تلك الأمصال تم الوصوا إليها وفق سلالات قديمة، ومن ثم يجب على الجميع أن يلتزم بارتداء الكمامة.

في السياق ذاته، قال بول أوفيت مدير التوعية باللقاح: "قد يفسر الناس هذه النتائج على أنها بعد أن تلقيت التطعيم فأنت لست بحاجة إلى ارتداء قناع وجه لأنك لست في خطر الإصابة، ولكن المشكلة في ذلك هي الطفرات الجديدة، ولا يزال بإمكانك أن تلتقط العدوى إذا تعرضت لإحدى الطفرات، فلذا يجب الالتزام بالكمامة".

وتابع: "حتى يقل انتقال العدوى في المجتمع، يجب أن يستمر الأشخاص في ارتداء أقنعة الوجه، للحماية من العدوى، فإذا كانت باللقاحات إلى 80% أو 90%، فيمكن زيادتها إلى ما يقرب من 100% بارتداء الكمامات".

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادي دمياط الرياضي

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»

الفلسطينية عدنية شبلى فى القائمة الطويلة للمان بوكر الدولية 2021

فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض

انطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة إيسيسكو