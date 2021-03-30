الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

قال العلماء في المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض «CDC» إنه رغم فاعلية اللقاح العالية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أنه من الضروري الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الكمامة».وأوضح العلماء أنهم أجروا دراسة شملت 3950 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين تم تطعيمهم في الفترة ما بين ديسمبر 2020 ومارس 2021، وظهر أن اللقاحات ذات الجرعتين فعالة بنسبة 90% في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس «سارس كوفيد 2».ووجد العلماء أنه بعد أسبوعين من الحصول على كلتا الجرعتين، كان الأشخاص يتمتعون بحماية كاملة تقريبًا من الإصابة بالفيروس، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، لكن لا يعني ذلك أنه يمكن التخلص من أقنعة الوجه.وأضاف العلماء الأمريكيون أن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت مؤخرًا، يمكن أن تصيب الأشخاص – حتى الذين تلقوا اللقاحات المختلفة – لأن تلك الأمصال تم الوصوا إليها وفق سلالات قديمة، ومن ثم يجب على الجميع أن يلتزم بارتداء الكمامة.في السياق ذاته، قال بول أوفيت مدير التوعية باللقاح: "قد يفسر الناس هذه النتائج على أنها بعد أن تلقيت التطعيم فأنت لست بحاجة إلى ارتداء قناع وجه لأنك لست في خطر الإصابة، ولكن المشكلة في ذلك هي الطفرات الجديدة، ولا يزال بإمكانك أن تلتقط العدوى إذا تعرضت لإحدى الطفرات، فلذا يجب الالتزام بالكمامة".وتابع: "حتى يقل انتقال العدوى في المجتمع، يجب أن يستمر الأشخاص في ارتداء أقنعة الوجه، للحماية من العدوى، فإذا كانت باللقاحات إلى 80% أو 90%، فيمكن زيادتها إلى ما يقرب من 100% بارتداء الكمامات".