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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأمريكي لليمن يؤكد ضرورة وقف الهجمات لدفع الحل السياسي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:04 م
المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج
نيفين أشرف
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أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، ضرورة إيقاف الهجمات المتوالية من أجل التقدم نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب ومعالجة تبعات الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددًا التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ولكل الجهود المبذولة والرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي لليمن، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، لبحث الجهود المستمرة لإحلال السلام في ضوء مباركة الحكومة اليمنية للمبادرة السعودية ولجهود المبعوث الأممي الهادفة للتوصل لسلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث.

من جانبه، أشار وزير الخارجية اليمني إلى الجرائم والانتهاكات المتواصلة لمليشيا الحوثي في مأرب وقصفها لمخيمات النازحين والأحياء السكنية في الوقت الذي يبذل المجتمع الدولي جهودًا لوقف إطلاق النار والتخفيف من الأزمة الإنسانية.

وأكد بن مبارك، أن هذه الأعمال الإجرامية تتناقض مع ما تروج له المليشيات عن رغبتها بإنهاء الحرب، منوهًا بأن الاستعداد للسلام يتطلب التخلي عن العنف واحترام حياة الناس الذين تتاجر المليشيات بمعاناتهم.

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