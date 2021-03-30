البحرين تدين استهداف الحوثيين للسعودية بالطائرات المفخخة

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين جراء إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار مفخختين تجاه السعودية.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أودرته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء- وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل إلى جانب السعودية، في ما تتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الجبانة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.