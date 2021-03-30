الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ينظمان محادثات لجمع مساعدات لسورية

شارك ممثلو أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر لإعلان التبرعات اليوم الثلاثاء لجمع مساعدات جديدة لسورية، بينما لا تظهر أي بوادر للتراجع في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان افتتاحي في الفعالية الافتراضية التي نظمها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "على مدى 10 سنوات عانى السوريون من الموت والدمار والتهجير والحرمان".وضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد ما كان بالفعل أكبر أزمة لاجئين في العالم، مما أدى إلى القضاء على موارد الدخل للعديد من المواطنين.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية أو أنواع أخرى من المساعدات في سورية والمنطقة المحيطة، التي فر إليها ملايين النازحين. ويزيد هذا بمقدار 4 ملايين عن بيانات عام 2020، وهو أعلى مستوى منذ بداية الصراع.ويعاني أكثر من 12 مليون شخص، أي ما يقرب من 60 % من السكان السوريين، من الجوع، وتضاعف عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون مساعدات غذائية في غضون عام واحد.