رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا الاجتماع الدوري الـ 53 للاتحادات العربية النوعية بالقاهرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:34 م
الإتحاد العربى للتطوير
الإتحاد العربى للتطوير والتنمية
سعيدة عامر
طباعة
قال الدكتور خالد عابد، رئيس الإتحاد العربى للتطوير والتنمية، إن الاتحاد أنهى استعداداته المكثفة، لاستضافة الإجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة القتصادية، برعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويعقد الاجتماع بفندق كونراد القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف الدكتور خالد عابد، إن استضافة الإتحاد لهذا الاجتماع العربى المهم، هو ثقة كبيرة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية فى تنظيم هذا الحدث الكبير فى ظل ظروف استثنائية، وما يقوم به الاتحاد من مجهودات تنموية ملموسة محليا وإقليميا.

وأوضح "رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية"، أن الاجتماع يناقش عدد من الملفات الإقتصادية والتنموية المهمة، وجهود كل اتحاد خلال الفترة السابقة، فضلا إلى مناقشة عدد من المحاور التى تشغل المؤسسات والمجتمعات العربية أهمها: أسباب ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي، والوضع الراهن للتكامل الاقتصادى العربي. وتقييم التكامل الاقتصادى العربي وتحديد مكامن القوة والضعف.، وأهمية التكامل الاقتصادي وانعكاسه على الواقع العربي.

وأشار الدكتور خالد عابد، إلى أنه سيعقد على هامش انعقاد الإجتماع الدورى، مؤتمر "التكامل العربى بين التطوير والتنمية للرقمنة الإقتصادية" الذى يضم يناقش ثلاث محاور هامة هى: أولا:- دور الإتحادات العربية النوعية المتخصصة في الرقمنة الاقتصادية، ثانيا:- دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية البنية الرقمية، ثالثا:- دور مراكز البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية في ابتكار آليات جديدة للرقمنة".

وقد أعرب عابد،عن إمتنانه بإستضافته هذا الحدث الذي يؤكد مدى ثباث خطوات الإتحاد في تمكينه من إبراز مخرجات تنموية على أرض الواقع طبقا لرؤية ورسالة وأهداف الإتحاد التي أنشئ من أجله والذي يسعى دائما لتحقيق بيئة تنموية وتكامل إقتصادى عربى مشترك ما يعود بالنفع على وطننا العربى في شتى المجالات.

واعتبر "رئيس الإتحاد" خطة التطوير والتنمية، خطة طموحة يمكن من خلالها تحقيق تحول كلي على المستوى المحلى والعربى والدولى في حال تم العمل بها بطريقة متكاملة قائمة في الاساس على المشاركة والتعاون واستثمار الأفكار والعقول، لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن خطة الإتحاد خلال هذا العام والأعوام القادمة سوف تغطي نطاقات واسعة من خلال الأهداف والغايات التي تعكس الترابط بين أركان التنمية الشاملة فى الوطن العربي.

هذا وسوف يشارك فعاليات المؤتمر السادة مندوبى الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان العربى ووزيرة التعاون الدولى والإستثمار ووزيرة الصناعة والتجارة ولفيف من الدبلوماسيين والبرلمانيين ورجال السياسة والإقتصاد والإعلام والشخصيات العامة على المستويين العربى والدولى.

ويذكر أن المؤتمر تم الإعداد له فى وقت قياسى، من خلال تشكيل غرفة عمليات مكونة من رؤساء القطاعات والهيئة الإستشارية العليا، لوضع آليات تنفيذ هذا المؤتمر بالشكل الأمثل والمشرف.

هذا وسوف يتخلل المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين الإتحاد العربى للتطوير والتنمية وبين عدد من المؤسسات العلمية والهيئات العربية والدولية فى مختلف المجالات.

بالإضافة أيضا إلى عقد مؤتمر صحفى ممتد على مدار اليوم يستعرض خلاله الإتحاد وجميع قطاعاته أهم الجهود واختصاصات كل قطاع وأهم المشروعات التى يتطلع إلى تنفيذها وإبرز المبادرات القائمة والمزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وسوف تختتم فعاليات المؤتمر بتكريم عدد من رموز الدولة فى مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، تقديرا على مجهوداتهم وإثرائهم العمل العربى المشترك.

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

شاب يعتدى على فتاة بالساطور بمطروح.. ووالدها: قطع بنتى وعاوز حقها

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

أيام زمان

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

«أشهر السلاح في وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووى على الكوكب الأحمر

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

مؤسسة فاروق حسنى تعلن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفنى

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى