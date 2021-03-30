غدًا الاجتماع الدوري الـ 53 للاتحادات العربية النوعية بالقاهرة

قال الدكتور خالد عابد، رئيس الإتحاد العربى للتطوير والتنمية، إن الاتحاد أنهى استعداداته المكثفة، لاستضافة الإجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة القتصادية، برعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويعقد الاجتماع بفندق كونراد القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة.وأضاف الدكتور خالد عابد، إن استضافة الإتحاد لهذا الاجتماع العربى المهم، هو ثقة كبيرة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية فى تنظيم هذا الحدث الكبير فى ظل ظروف استثنائية، وما يقوم به الاتحاد من مجهودات تنموية ملموسة محليا وإقليميا.وأوضح "رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية"، أن الاجتماع يناقش عدد من الملفات الإقتصادية والتنموية المهمة، وجهود كل اتحاد خلال الفترة السابقة، فضلا إلى مناقشة عدد من المحاور التى تشغل المؤسسات والمجتمعات العربية أهمها: أسباب ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي، والوضع الراهن للتكامل الاقتصادى العربي. وتقييم التكامل الاقتصادى العربي وتحديد مكامن القوة والضعف.، وأهمية التكامل الاقتصادي وانعكاسه على الواقع العربي.وأشار الدكتور خالد عابد، إلى أنه سيعقد على هامش انعقاد الإجتماع الدورى، مؤتمر "التكامل العربى بين التطوير والتنمية للرقمنة الإقتصادية" الذى يضم يناقش ثلاث محاور هامة هى: أولا:- دور الإتحادات العربية النوعية المتخصصة في الرقمنة الاقتصادية، ثانيا:- دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية البنية الرقمية، ثالثا:- دور مراكز البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية في ابتكار آليات جديدة للرقمنة".وقد أعرب عابد،عن إمتنانه بإستضافته هذا الحدث الذي يؤكد مدى ثباث خطوات الإتحاد في تمكينه من إبراز مخرجات تنموية على أرض الواقع طبقا لرؤية ورسالة وأهداف الإتحاد التي أنشئ من أجله والذي يسعى دائما لتحقيق بيئة تنموية وتكامل إقتصادى عربى مشترك ما يعود بالنفع على وطننا العربى في شتى المجالات.واعتبر "رئيس الإتحاد" خطة التطوير والتنمية، خطة طموحة يمكن من خلالها تحقيق تحول كلي على المستوى المحلى والعربى والدولى في حال تم العمل بها بطريقة متكاملة قائمة في الاساس على المشاركة والتعاون واستثمار الأفكار والعقول، لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن خطة الإتحاد خلال هذا العام والأعوام القادمة سوف تغطي نطاقات واسعة من خلال الأهداف والغايات التي تعكس الترابط بين أركان التنمية الشاملة فى الوطن العربي.هذا وسوف يشارك فعاليات المؤتمر السادة مندوبى الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان العربى ووزيرة التعاون الدولى والإستثمار ووزيرة الصناعة والتجارة ولفيف من الدبلوماسيين والبرلمانيين ورجال السياسة والإقتصاد والإعلام والشخصيات العامة على المستويين العربى والدولى.ويذكر أن المؤتمر تم الإعداد له فى وقت قياسى، من خلال تشكيل غرفة عمليات مكونة من رؤساء القطاعات والهيئة الإستشارية العليا، لوضع آليات تنفيذ هذا المؤتمر بالشكل الأمثل والمشرف.هذا وسوف يتخلل المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين الإتحاد العربى للتطوير والتنمية وبين عدد من المؤسسات العلمية والهيئات العربية والدولية فى مختلف المجالات.بالإضافة أيضا إلى عقد مؤتمر صحفى ممتد على مدار اليوم يستعرض خلاله الإتحاد وجميع قطاعاته أهم الجهود واختصاصات كل قطاع وأهم المشروعات التى يتطلع إلى تنفيذها وإبرز المبادرات القائمة والمزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.وسوف تختتم فعاليات المؤتمر بتكريم عدد من رموز الدولة فى مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، تقديرا على مجهوداتهم وإثرائهم العمل العربى المشترك.