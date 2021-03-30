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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف استعدت «التموين» لاستقبال شهر رمضان؟

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:14 م
وزارة التموين
وزارة التموين
سمر مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك والذي يزيد فيه استهلاك المصريين من المنتجات والسلع كافة، سواء اللحوم أو الدواجن أو الأسماك والسلع التموينية، وهو الأمر الذي يقع على كاهل وزارة التموين في توفير تلك السلع.

وتحاول وزارة التموين خلال تلك الفترة تأمين مخزون مصر الاستراتيجي من السلع المختلفة لسد حاجة المواطنين طوال الشهر الكريم، وطمأنة الجميع بأن مصر لديها مخزون من تلك المنتجات تكفي شهر رمضان وحتى شهر أكتوبر من ذلك العام.

واتساقًا مع ذلك، أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، موضحًا أن معدلات استهلاك السلع تكون مرتفعة خلال رمضان بشكل كبير، وهو أمر متكرر كل عام.

وأوضح: "معدلات الاستهلاك تزيد حوالي 50% خلال شهر رمضان، ومصر تعيش أزهى عصور توافر المخزون الاستراتيجي من السلع"، مضيفًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة السعة التخزينية للسلع في مصر وإنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية".

وأضاف: "والسعة التخزينية لبعض السلع تصل لـ7 شهور مثل القمح، ومخزون الزيوت يكفي لـ15 شهرا، وهو الأمر الذي يحدث اتزانا في السوق ومنع استغلال التجار لتلك الفترات من العام وغلاء الأسعار".

وبالفعل فقد آمنت مصر المخزون الاستراتيجي الخاص بها من السلع قبل شهر رمضان والذي من المقرر أن يستمر حتى آخر العام، ويرصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الوزارة في تحقيق ذلك.

هناك أكثر من سلعة استطاعت مصر تأمين مخزونها الاستراتيجي منها، على رأسها يأتي الذي حقتت منه مصر الاكتفاء الذاتي، بعدما توسعت بشدة في إنشاء المخازن الاستراتيجية له، عبر مخازن عملاقة في 7 محافظات.

وكلف مشروع مخازن القمح العملاقة الدولة نحو 21 مليار جنيه، وتحتوي تلك المخازن العملاقة على قمح يغطي نحو 9 أشهر من الآن، مقابل 6 أشهر كان يغطيها القمح خلال المواسم السابقة قديمًا.

وكذلك السكر حققت مصر منه الاكتفاء الذاتي وأصبح لديها مخزون استراتيجي منه، حيث أعلنت وزارة التموين في وقت سابق أن هناك مخزونا من السكر يكفي لمدة ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يزيد المخزون خلال آخر العام الجاري بحيث تبدأ مصر عمليات التصدير عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أما في اللحوم فخلال أواخر عام 2020 الماضي حققت مصر منها الاكتفاء الذاتي بعدما وصل الإنتاج المحلي إلى 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، وخلال عام 2019، تم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية.

إلى جانب مشروع البتلو الذي كان سببا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والثروة الحيوانية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع نحو 4 آلاف مستفيد، بإجمالي تمويل 480 مليون جنيه بـ32282 رأس ماشية في المشروع القومي لإحياء البتلو.

أما الأرز أيضًا فقد استطاعت مصر سد الاحتياجات الخاصة به، استعدادًا لرمضان حيث تم إنتاج 6.5 مليون طن، حيث من 1.7 مليون فدان تمت زراعته خلال ذلك الموسم، وأصبح المخزون الاستراتيجي يكفي لـ11 شهرا قادمًا.

وتأمين مصر لمخزونها الاستراتيجي من السلع التموينية آدى إلى وجود 16.5 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 56 مليون مواطن، إلى جانب إعلان الحكومة مؤخرًا أنها ستقوم بحصر شامل للاحتياجات التموينية لمراكز حياة كريمة في 51 مركزًا بإجمالي أكثر من 1500 قرية.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قال في تصريحات سابقة له مؤخرًا، إن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفى لمدة 4 أو 5 أشهر، وهناك مخزون من القمح كاف، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل.

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