اتحاد الجمعيات يشيد بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بصفته الممثل الشرعي لمنظمات العمل الأهلي بمصر أنه تابع الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي عقدها المجلس لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جريمة ختان الإناث.وأشاد الاتحاد بالتعديلات التي تمت والتي تتماشى مع المادة (11) من الدستور وتنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد أشكال العنف، والمادة (60) والتي تنص على أن لجسد الإنسان حرمه والاعتداء عليه أو تشويه جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى المادة 80 التي تنص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف، وكذلك القانون رقم 12 لسنة 1996 والخاص بقانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990.كما أشاد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية لطفلة أو المرأة ضد كل أشكال العنف كما تشيد بالحملة القومية التي يقودها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة للقضاء على هذه الجريمة البشعة.ويعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في دعم الحملة من أجل الوصول إلى وطن خالي من جريمة الختان.