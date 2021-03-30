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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«شيوخ الصوفية» يبحثون تنظيم الاحتفال برؤية هلال رمضان بمشاركة أعداد محدودة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:33 م
المجلس الصوفي
المجلس الصوفي
كتب : عمرو رشدى
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يعكف شيوخ وأعضاء المجلس الصوفي الأعلى للطرق الصوفية في مصر، خلال هذه الأيام على مناقشة تنظيم احتفالية رؤية هلال شهر رمضان المبارك، والتي اعتادت المشيخة العامة للطرق الصوفية على تنظيمها كل عام بحضور اتباعها ومريديها من جميع أنحاء مصر، إلا أن هذه المرة وبسبب انتشار فيروس كورونا القاتل، تواجه هذه المناسبة خطر الإلغاء، كما حدث العام الماضي 2020، مما تسبب في حالة من الحزن العميق بين مريدي وأتباع الطرق الصوفية.

وكشفت مصادر بالطرق الصوفية، أنه سيتم تنظيم احتفال موكب رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، ولكن بالتدابير والإجراءات الاحترازية وبمشاركة أعداد محدودة من مريدي واتباع الطرق الصوفية في مصر.

وأوضحت المصادر، أن المشيخة الصوفية ستعلن عن تفاصيل واستعدادات الحفل الذي سينظم بمناسبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، خلال الفترة القادمة وتحديدا بعد الاجتماع الذي سينظم يوم السبت القادم.

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