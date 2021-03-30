بولندا تستهدف تطعيم جميع البالغين ضد كورونا بنهاية أغسطس

أعلن رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا ترغب في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد- 19 بحلول نهاية أغسطس.كان انخفاض توافر اللقاحات في الربع الأول من العام هو العقبة الرئيسية في الحملة.وقال رئيس الوزراء إنه كي تمضي بولندا قدما سيتعين عليها التركيز على توفير شحنات اللقاحات الأكبر المتوقع وصولها.وقال ميشال دفورتشيك، كبير المسئولين عن اللقاح في الحكومة، إن بولندا ستتلقى في أبريل وحده ما لا يقل عن 5 ملايين جرعة لقاح، وقد يصل هذا العدد إلى 7 ملايين.وبالتالي، ستتم زيادة عدد مواقع التطعيم لتشمل الصيدليات والشركات الكبيرة، وغيرها.وذكر المسئولون أنه سيتم أيضا تبسيط إجراءات إعداد المرضى لتلقي اللقاح، وكذلك إعطاء اللقاح نفسه.وقررت بولندا عدم إعطاء الأولوية لأي مجموعات أخرى، لصالح نظام أبسط يتم فيه فتح التسجيل تدريجيا للشباب.وأعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 ألفا و870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات الوزارة أن هذه الحصيلة تمثل زيادة بنسبة 25%، مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت بواقع 461 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفا و392 حالة.