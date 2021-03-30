الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار الحملة القومية للتطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال حتى غد للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان.أوضحت الوزارة أن الحملة طعمت 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتة إلى أن مواعيد التطعيم تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً داخل الوحدات الصحية بمحافظات الجمهورية.