رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات حملة «احميها من الختان» بقرى برج العرب بالإسكندرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:42 م
حملة احميها من الختان
حملة احميها من الختان
هبه عويضه
طباعة
اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم، فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة الإسكندرية، بعنوان "احميها من الختان" بقرى ونجوع مركز ومدينة برج العرب ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، إن الحملة على مدار ثلاثة أيام استهدفت 15080 من السيدات والرجال والأطفال، في 25 قرية ونجعًا ببرج العرب القديم.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الزيارات بمشاركة الرائدات الريفيات وعضوات الفرع، وواعظات الأوقاف وخادمات الكنيسة، ومحاميات مكتب الشكاوى والشباب المتطوع منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه تم نقل رسائل الحملة التي تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث، وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

والجدير بالذكر أن الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في ٢٧ محافظة وتنفذ من خلال فروع المجلس في الفترة من ٢٨ مارس حتى ٣٠ مارس ٢٠٢١، وذلك بغرض إعادة إحياء التصدي لظاهرة الختان، ورفع الوعي المجتمعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة، وتعزيز حقوقها الأساسية وحقها في العيش الآمن في مجتمع يحافظ على كرامتها.

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه


الصور

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الفنانين المشاركين بمسابقة فاروق حسنى للثقافة والفنون

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»

الفلسطينية عدنية شبلى فى القائمة الطويلة للمان بوكر الدولية 2021

فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض