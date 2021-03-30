ختام فعاليات حملة «احميها من الختان» بقرى برج العرب بالإسكندرية

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم، فعاليات حملة طرق الأبواب بمحافظة الإسكندرية، بعنوان "احميها من الختان" بقرى ونجوع مركز ومدينة برج العرب ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، إن الحملة على مدار ثلاثة أيام استهدفت 15080 من السيدات والرجال والأطفال، في 25 قرية ونجعًا ببرج العرب القديم.وأوضحت أنه تم تنفيذ الزيارات بمشاركة الرائدات الريفيات وعضوات الفرع، وواعظات الأوقاف وخادمات الكنيسة، ومحاميات مكتب الشكاوى والشباب المتطوع منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.وأشارت إلى أنه تم نقل رسائل الحملة التي تتضمن توضيح رأي الدين في ختان الإناث، وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.والجدير بالذكر أن الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في ٢٧ محافظة وتنفذ من خلال فروع المجلس في الفترة من ٢٨ مارس حتى ٣٠ مارس ٢٠٢١، وذلك بغرض إعادة إحياء التصدي لظاهرة الختان، ورفع الوعي المجتمعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة، وتعزيز حقوقها الأساسية وحقها في العيش الآمن في مجتمع يحافظ على كرامتها.