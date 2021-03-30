خطوات تفريز كفتة الفراخ لشهر رمضان

يفصلنا أيام قليلة، قبل بداية شهر رمضان الكريم، حيث الصيام و"عزومات رمضان" التى لا تخلو من "لمة العائلة"، لذا نستعرض طريقة تفريز كفتة الفراخ استعدادًا لـ"رمضان" على طريقة فاطمة أبو حاتى.

ـ المقادير:

نصف كيلو صدور مفرومة.

نصف كيلو اوراك مفرومة.

بصلة مفرومة متصفيه.

4معالق كبار بقسماط مطحون.

معلقتين كبار زبده او ليه مفرومه.

واحد فلفل احمر مفروم ناعم جدًا.

نص كوب بقدونس مفروم ناعم.

بيكنج بودر.

معلقه صغيره زعتر.

معلقه صغيره بابريكا.

معلقة صغيره ثوم بودر.

ملعقة صغيرة حبهان بودر.

معلقه صغيره بهارات سبعة.

رشة سكر.

ملح.

فلفل اسود.



ـ طريقة التحضير:







-نبدأ بإحضار بوله ثم نضيف الفراخ المفرومة والتوابل والبيكنج بودر والبصل والفلفل والزبده والبقدونس.-ثم عجن جكيع المكونات جيدًا، وتغليفها وادخالها فى الثلاجة.-ثم تسيخها بسيخ مدهون زيت وتفريزها في الأطباق الفويل مع فصل الطبقات بكيس بلاستيك.-وعند التسويه، نحضر صنية مدهونة زيت ثم نرص كل الكفتة على الصنية ثم نغطيها بورق فويل وندخلها فرن ساخن علي درجة 200.-حينما تبدأ فى الغلي، نشعها على الشبكة، وحينما تستوي نرفع الغطاء ونتركها تاخد لون ونقدمها على أوراق بقدونس على السفرة ساخنة.