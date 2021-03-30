رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خطوات تفريز كفتة الفراخ لشهر رمضان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:14 م
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
سارة ساويرس
طباعة
يفصلنا أيام قليلة، قبل بداية شهر رمضان الكريم، حيث الصيام و"عزومات رمضان" التى لا تخلو من "لمة العائلة"، لذا نستعرض طريقة تفريز كفتة الفراخ استعدادًا لـ"رمضان" على طريقة فاطمة أبو حاتى.

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
ـ المقادير:
نصف كيلو صدور مفرومة.
نصف كيلو اوراك مفرومة.
بصلة مفرومة متصفيه.
4معالق كبار بقسماط مطحون.
معلقتين كبار زبده او ليه مفرومه.
واحد فلفل احمر مفروم ناعم جدًا.
نص كوب بقدونس مفروم ناعم.
بيكنج بودر.
معلقه صغيره زعتر.
معلقه صغيره بابريكا.
معلقة صغيره ثوم بودر.
ملعقة صغيرة حبهان بودر.
معلقه صغيره بهارات سبعة.
رشة سكر.
ملح.
فلفل اسود.
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
ـ طريقة التحضير:
-نبدأ بإحضار بوله ثم نضيف الفراخ المفرومة والتوابل والبيكنج بودر والبصل والفلفل والزبده والبقدونس.
-ثم عجن جكيع المكونات جيدًا، وتغليفها وادخالها فى الثلاجة.
-ثم تسيخها بسيخ مدهون زيت وتفريزها في الأطباق الفويل مع فصل الطبقات بكيس بلاستيك.
-وعند التسويه، نحضر صنية مدهونة زيت ثم نرص كل الكفتة على الصنية ثم نغطيها بورق فويل وندخلها فرن ساخن علي درجة 200.
-حينما تبدأ فى الغلي، نشعها على الشبكة، وحينما تستوي نرفع الغطاء ونتركها تاخد لون ونقدمها على أوراق بقدونس على السفرة ساخنة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة أنور وجدي بجماعة الإخوان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تعلن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفنى

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووي على الكوكب الأحمر

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى