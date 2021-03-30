بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

بدأ، مساء اليوم، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع إصابات كورونا، وما إذا كانت هناك إجراءات احترازية جديدة سيتم اتخاذها من عدمه، كما يتوقع مناقشة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، تزامنًا مع قرب حلول الشهر الفضيل، والعادات التي يقوم بها المصريون خلال هذا الشهر وما إذا كان سيتم السماح بها أم لا.