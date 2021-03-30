مستشار بايدن يؤكد دعم بلاده الراسخ لسيادة أوكرانيا

أكد مستشار الرئیس الأمریكي جاك سالیفان، دعم بلاده الراسخ لسيادة أوكرانيا، والعزم على تكثیف الشراكة الاستراتیجیة فيما من شأنه أن یضمن العدالة والأمن والازدھار للشعب الأوكراني، لا سيما تنفیذ الإصلاحات التي تعھد بھا الرئیس الأوكراني فولودیمیر زیلینسكي في بدایة ولایته الرئاسية.وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ساليفان أجرى مباحثات مع مدیر مكتب الرئیس الأوكراني أندري یرماك - أمس الإثنین - أكد خلالها الدعم الثابت لوحدة أراضي وسیادة أوكرانیا ومساعیھا الأوروبیة الأطلسیة.يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارًا أنها ليست طرفًا في النزاع الداخلي الأوكراني.