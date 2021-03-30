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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تتخطى 4 ملايين و195 ألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:23 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
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أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و195 ألف إصابة مؤكدة، و112 ألف و238 وفاة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت "المراكز الأفريقية" – في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية في تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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