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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:19 م
المؤتمر العلمي لطلاب
المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط
حسام فهمي
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انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي للطلاب "علماء المستقبل 4"، بحضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار حرص الجامعة على تشجيع طلاب وطالبات الجامعات المصرية الباحثين، واستجابة واستمرارًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات في جلسة سابقة بتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجامعات ودعم الموهوبين والمبتكرين فيها في كل المجالات، ويستمر المؤتمر لمدة يومين 30-31 مارس 2021.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، أعقبه آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كلمات افتتاحية لكل من الطالب أحمد عيسى رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ثم كلمة الدكتورة غادة الصياد أمين المؤتمر، عقبها كلمة الدكتورة نعمت محمد حسن مقرر المؤتمر، ثم كلمة الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، واللذين رحبوا في كلماتهم بطلاب الجامعات والمعاهد المصرية المشاركة في المؤتمر رغم التحديات المختلفة، متمنيين دوام التوفيق والسداد لهم في حياتهم الأكاديمية والعملية.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، نقل تحيات وتهنئة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع المشاركين بالمؤتمر، كما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لكافة الطلاب والطالبات المشاركين، كما خص بالذكر الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ونائب رئيس جامعة الجلالة على تبنيه فكرة المؤتمر خلال فترة توليه القطاع، وكذلك الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر على حرصه على استمرار فكرة المؤتمر وتطويرها.

كما وجه الشكر لجميع أعضاء فريق عمل المؤتمر الذين استثمروا جميع الجهود الفترة الماضية التي تضافرت للخروج اليوم بمؤتمر طلابي متميز يستثمر طاقات الشباب الواعي، مؤكدًا أن المحصلة المثمرة للمؤتمر هو الخروج بشباب مبشر لمصرنا الحبيبة.

وتم إقامة المؤتمر هذا العام إلكترونيًا، واستقطب المؤتمر طلاب المرحلة الجامعية من جميع الكليات والتخصصات في الجامعات والمعاهد المصرية، ويسعى لتعزيز ثقافة البحث العلمي لديهم مع إتاحة الفرصة لعرض بحوثهم وأعمالهم العلمية وإظهارها للمجتمع للاستفادة منها، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع ومواكبة كل جديد.

وبلغ عدد الأبحاث المقبولة في المؤتمر هذا العام (94) بحثًا من إجمالي (101) بحث متقدم للمشاركة في المؤتمر، جاءت متنوعة في المجالات العلمية والإنسانية والأدبية.

أيضًا بلغ عدد المشاركات الفنية في المؤتمر هذا العام (31) من إجمالي (120) عمل متقدم للمشاركة في المؤتمر، وقد تميزت الأعمال الفنية المشتركة في المعرض الفني بالتنوع والثراء في الاتجاهات الفنية المختلفة.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات والمعاهد المصرية المشاركة بالمؤتمر هذا العام (16) جامعة ومعهد من الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة.

وعلى هامش المؤتمر سيتم عرض معرض فني آخر افتراضي باستخدام أحد البرامج الإلكترونية المعدة لذلك والذي يعد خطوة في التحول الرقمي للمؤتمرات العلمية.

كما يتم بث أحداث المؤتمر مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة وأيضًا من خلال الدخول على برنامج Microsoft Teams.

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