ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة بـ69417 حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 69417 حالة، ووفاة 701 شخص.ووفقا لإحصائيات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء 30.3 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و550071 حالة وفاة، هذا وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.