«رياضة النواب» تمنح الوزارة مهلة شهر للبت في استبدال مركز الشباب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب منها مقترح من النائب مكرم رضوان ببيع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء أرض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.وقال النانب مكرم رضوان، تم عرض تصور على رئيس محلس الوزراء، لإصدار قراره بالموافقة علي بيع مراكز الشباب القديمة، من أجل استبدالها بأخرى أكبر في المساحة.وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أنه يوجد أحد مراكز الشباب في دائرة بني عبيد يبلغ سعره 6 مليون جنيه، ولكنه مغلق وتحول إلى مقلب زبالة بسبب صدور قرار إزالة له، ولم تقم وزارة الشباب والرياضة بإحلاله وتجديده لافتا إلى أن ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.وتابع:" عندما أعلن الأهالي عن بيع ذلك المركز أول سعر فيه وصل 6 مليون جنيه ولو تم بيعه سنشتري مساحة أكبر كما سيتم استغلال باقي المبلغ في انشاء مبني علي اعلي مستوي ".واشار الي انه عندما عرض تصوره ببيع مراكز الشباب القديمة والمغلقة علي وزارة الشباب كان رد الشئون القانونية بالوزارة بان تلك الفكرة لن تحقق اي هدف.ووجه رضوان حديثه، لمسئولي وزارة الشباب والرياضة قائلا:" اعلم انكم تخشون الدخول في عش الدبابير ولكن قرار رئيس الوزراء في حال صدوره ببيع المراكز القديمة سيمنحهم قوة كبيرة في التعامل ".من جانبه طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسرعة البت في تصور النائب مكرم رضوان، ببيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بمراكز جديدة أوسع، متسائلا: ما هي علاقة الشئون القانونية بوزارة الشباب في ذلك الأمر.وتابع: "القانون مرن جدا وتوجه الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لذلك يجب ان نطوع القانون لخدمة الشباب حتي نبدأ نفكر في حلول نهائية".واكد رئيس لجنة الشباب، ان تصور النائب مكرم رضوان الهدف منه مهم جدا، توجه محمود مطالبا قيادات وزارة الشباب والرياضة بالعرض الجيد للتصور خلال طرحه علي الشئون القانونية بالوزارة، حتي يتم الانتهاء من البت منه في اسرع وقت.ومنح رئيس اللجنة، مسئولي وزارة الشباب مهلة لا تتجاوز الشهر للبت في طلب الاحاطة المتعلق باستبدال مراكز الشباب، مؤكدا انه لابد ان يتم البت فيه قبل نهاية شهر رمضان المقبل علي ان يتم مناقشة التطورات الجديدة في في اجتماع للجنة يعقد خلال شهر رمضان ".ومن جانبه اكد مسئولو وزارة الشباب والرياضة، انه سيتم مناقشة ذلك الامر في اسرع وقت والرد علي اللجنة خلال المهلة المحددة من قبل رئيس اللجنة.