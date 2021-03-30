رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رياضة النواب» تمنح الوزارة مهلة شهر للبت في استبدال مركز الشباب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:15 م
رياضة النواب
رياضة النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
ناقشت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب منها مقترح من النائب مكرم رضوان ببيع مراكز الشباب الصغيرة المساحة لشراء أرض جديدة وبناء مراكز أكبر عليها.

وقال النانب مكرم رضوان، تم عرض تصور على رئيس محلس الوزراء، لإصدار قراره بالموافقة علي بيع مراكز الشباب القديمة، من أجل استبدالها بأخرى أكبر في المساحة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أنه يوجد أحد مراكز الشباب في دائرة بني عبيد يبلغ سعره 6 مليون جنيه، ولكنه مغلق وتحول إلى مقلب زبالة بسبب صدور قرار إزالة له، ولم تقم وزارة الشباب والرياضة بإحلاله وتجديده لافتا إلى أن ذلك المركز المغلق يخدم 30 ألف مواطن.

وتابع:" عندما أعلن الأهالي عن بيع ذلك المركز أول سعر فيه وصل 6 مليون جنيه ولو تم بيعه سنشتري مساحة أكبر كما سيتم استغلال باقي المبلغ في انشاء مبني علي اعلي مستوي ".

واشار الي انه عندما عرض تصوره ببيع مراكز الشباب القديمة والمغلقة علي وزارة الشباب كان رد الشئون القانونية بالوزارة بان تلك الفكرة لن تحقق اي هدف.

ووجه رضوان حديثه، لمسئولي وزارة الشباب والرياضة قائلا:" اعلم انكم تخشون الدخول في عش الدبابير ولكن قرار رئيس الوزراء في حال صدوره ببيع المراكز القديمة سيمنحهم قوة كبيرة في التعامل ".

من جانبه طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسرعة البت في تصور النائب مكرم رضوان، ببيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بمراكز جديدة أوسع، متسائلا: ما هي علاقة الشئون القانونية بوزارة الشباب في ذلك الأمر.

وتابع: "القانون مرن جدا وتوجه الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لذلك يجب ان نطوع القانون لخدمة الشباب حتي نبدأ نفكر في حلول نهائية".
واكد رئيس لجنة الشباب، ان تصور النائب مكرم رضوان الهدف منه مهم جدا، توجه محمود مطالبا قيادات وزارة الشباب والرياضة بالعرض الجيد للتصور خلال طرحه علي الشئون القانونية بالوزارة، حتي يتم الانتهاء من البت منه في اسرع وقت.

ومنح رئيس اللجنة، مسئولي وزارة الشباب مهلة لا تتجاوز الشهر للبت في طلب الاحاطة المتعلق باستبدال مراكز الشباب، مؤكدا انه لابد ان يتم البت فيه قبل نهاية شهر رمضان المقبل علي ان يتم مناقشة التطورات الجديدة في في اجتماع للجنة يعقد خلال شهر رمضان ".

ومن جانبه اكد مسئولو وزارة الشباب والرياضة، انه سيتم مناقشة ذلك الامر في اسرع وقت والرد علي اللجنة خلال المهلة المحددة من قبل رئيس اللجنة.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

الحكومة تحظر إقامة الموائد الرمضانية وتمنع الاعتكاف بالمساجد

حبس زوج إسراء عماد وضبط وإحضار شقيقه ووالدته

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضانى للكتاب المخفض

افتتاح معرض الفنانين المشاركين بمسابقة فاروق حسنى للثقافة والفنون

التشكيلية سمر كامل تشارك في معرض فنون العالم بدبي

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»