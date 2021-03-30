جمال سليمان يروج لـ«الطاووس»: موعدنا في رمضان

روج الفنان السوري جمال سليمان لمسلسله الجديد "الطاووس"، بصورة بوستر العمل، معلقا عليها بكلمات أظهرت ترقبه الشديد لعرض العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقام سليمان بنشر صورة البوستر الذي احتوى على صورته بجانب الفنانة سميحة أيوب، والفنانة سهر الصايغ، وعلق قائلا: "موعدنا في رمضان مع هذه الحكاية الإنسانية الاجتماعية".وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يتناول موضوعا من الموضوعات الاجتماعية الشائكة (التحرش) عن فئة من الشباب المدللين وأهلهم أصحاب نفوذ وسطوة، ولديهم انحرافات سلوكية، كما يحذر من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب.مسلسل "الطاووس" من تأليف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وبطولة جمال سليمان، سهر الصايغ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، مها نصار، فرح الزاهد، نهال عنبر، عابد عناني وعدد آخر من الفنانين.