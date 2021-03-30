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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مناقشة وتوقيع كتاب «10 سنوات من الخيال» بـ«الأقصر للسينما الإفريقية» (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:13 م
مناقشة كتاب 10 سنوات
مناقشة كتاب 10 سنوات من الخيال
حسين الجندي
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أقيمت عصر اليوم ندوة مناقشة وتوقيع الكتاب التذكاري لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته والتي حملت اسم "10 سنوات من الخيال"؛ وهو من تأليف وإعداد الكاتب سعد القرش.

حضر الندوة الكاتب والنجم العالمي جيمي لوي والنجمة سلوي محمد علي والدكتورة أماني الطويل والمخرج خالد الحجر والنجم الشاب سيف حميدة بطل فيلم 16 بمشاركة رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان الفنانة عزة الحسيني التي توجهت بالشكر لجميع الحضور وللقرش على مجهوده في إعداد الكتاب التذكاري.

وأكدت عزة الحسيني على معنى الخيال الذي تحمله السنوات العشر من عمر المهرجان وتحدثت حول كواليس الاعداد للكتاب منذ شهر أغسطس الماضي.

فيما حرصت إدارة المهرجان على ترجمة الكتاب للغة الفرنسية حتى يصل للأخوة الأفارقة الفرانكفونيين من الضيوف والمشاركين؛ متوجة بالشكر للهيئة العامة للكتاب علي بروتوكول طباعة إصدارات المهرجان.

ومن جانبها توجهت الدكتورة أماني الطويل عضو اللجنة العليا للمهرجان وخبير الشئون الإفريقية بالشكر في بداية حديثها إلى إدارة المهرجان متمثلة في رئيس ومدير المهرجان سيد فؤاد وعزة الحسيني.

وأشارت الطويل إلى الجهد المبذول من قبل الباحث سعد القرش في إعداد الكتاب التذكاري ومدى مصداقية الرصد لواقع الإرادة السياسية وتأريخ الجهاز الإداري للدولة وتحدثت عن الحاجة الملحة التي نحتاجها في الوقت الراهن لدعم السياحة.

ومن جانبه صرح الكاتب سعد القرش بتردده في بداية الأمر قبل الشروع في الكتاب ثم جعل على عاتقه محاولة إبراز قدرة المجتمع المدني في صناعة شيء هام وفعال من خلال تأريخ الدورات السابقة، وكم التحديات التي واجهها منذ انطلاقه نتيجة لحماس ثورة يناير.

أما النجم العالمي جيمي جان لوي فقد شكر الكاتب في البداية متحدثا عن زيارته للمرة الثانية لمصر عن طريق مهرجان الأقصر، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بهذه الزيارة ويأمل تكرارها حيث يعتبر افريقيا هي بيته الكبير ومدينة الأقصر هي المفتاح لماضي البشرية والإنسانية ويجب الاحتفاء بها بشكل أفضل.

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