تايلاند تمنح قوات حرس الحدود أولوية التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعطاء أولوية التلقيح ضد فيروس كورونا لحراس الحدود، نظرًا لخطورة التعرض لعدد من اللاجئين الفارين من ميانمار هربًا من العنف هناك.وقال المدير العام لمكافحة الأمراض في تايلاند أوباس كارنكاوينبونج - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا تايجر) التايلاندية- إن فرقة العمل الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا وافقت على إرسال إمدادت من اللقاح المضاد لكورونا إلى ضباط الشرطة وأعضاء الجيش التايلاندي الذين يقومون بحراسة الحدود لمنع دخول اللاجئين على نحو غير قانوني.وأضاف أوباس أن ضباط الحدود يعتبرون من أشد الفئات تعرضًا للخطر بسبب تعرضهم المستمر للمهاجرين الفارين من ميانمار، مشيرا إلى أن منظمة الصيدلة الحكومية تخطط لتوفير نحو 800 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني لهؤلاء الذين يؤدون خدمتهم على الحدود.يذكر أن الانقلاب العسكري وقع في ميانمار - في الأول من فبراير الماضي - وتدهور الوضع بسرعة مع عبورآلاف القرويين إلى مقاطعة ماي هونج سون الذين فروا من ميانمار عقب شن الجيش ضربات جوية استهدفت قرية في ولاية كارين التي تقع شرق ميانمار.