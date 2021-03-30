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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تطالب بتحقيق حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر بالصين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:35 م
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
وكالات
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طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، بإجراء خبراء متخصصين تحقيقا أعمق حول فرضية تسرّب الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19 من مختبر في الصين، منتقدا تقييد حصول الخبراء الدوليين على البيانات الأصلية.

وأكد تيدروس خلال إحاطة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول التقرير الذي نشر رسميا الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخبراء الذين أجروا في يناير وفبراير تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس، خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحا "يتطلّب الأمر تحقيقًا أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم".

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