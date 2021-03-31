مواقيت الصلاة الأربعاء 31-3-2021 فى القاهرة والمحافظات
الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:55 ص
ينشر «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الأربعاء 31-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
صلاة الفجْر 4:19 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:31 PM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:09 PM
صلاة العِشاء 7:28 PM
الشروق 5:35 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 6:00 PM
صلاة العِشاء 7:16 PM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:29 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:40 PM
صلاة العِشاء 7:54 PM
الشروق 5:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:30 PM
الشروق 5:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:12 PM
صلاة العِشاء 7:31 PM
الشروق 5:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM.
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:19 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:31 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 4:23 AM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعليةصلاة الفجْر 4:14 AM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:09 PM
صلاة العِشاء 7:28 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخصلاة الفجْر 4:10 AM
الشروق 5:35 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 6:00 PM
صلاة العِشاء 7:16 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوانصلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:29 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:40 PM
صلاة العِشاء 7:54 PM
مواقيت الصلاة في بني سويفصلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:30 PM
مواقيت الصلاة في الزقازيقصلاة الفجْر 4:17 AM
الشروق 5:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:12 PM
صلاة العِشاء 7:31 PM
مواقيت الصلاة في إدكوصلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM.
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