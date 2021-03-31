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محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة الأربعاء 31-3-2021 فى القاهرة والمحافظات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:55 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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ينشر «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الأربعاء 31-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.

ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء


مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة


صلاة الفجْر 4:19 AM
الشروق 5:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:31 PM

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:23 AM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:18 PM
صلاة العِشاء 7:38 PM

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

صلاة الفجْر 4:14 AM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:09 PM
صلاة العِشاء 7:28 PM

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:10 AM
الشروق 5:35 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 6:00 PM
صلاة العِشاء 7:16 PM

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجْر 4:56 AM
الشروق 6:18 AM
صلاة الظُّهْر 12:29 PM
صلاة العَصر 3:56 PM
صلاة المَغرب 6:40 PM
صلاة العِشاء 7:54 PM

مواقيت الصلاة في بني سويف

صلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:13 PM
صلاة العِشاء 7:30 PM

مواقيت الصلاة في الزقازيق

صلاة الفجْر 4:17 AM
الشروق 5:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 3:30 PM
صلاة المَغرب 6:12 PM
صلاة العِشاء 7:31 PM

مواقيت الصلاة في إدكو

صلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:17 PM
صلاة العِشاء 7:36 PM.

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