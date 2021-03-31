مواقيت الصلاة الأربعاء 31-3-2021 فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية

مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

مواقيت الصلاة في بني سويف

مواقيت الصلاة في الزقازيق

مواقيت الصلاة في إدكو





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ينشر «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة،، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الأربعاء 31-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.صلاة الفجْر 4:19 AMالشروق 5:47 AMصلاة الظُّهْر 11:59 AMصلاة العَصر 3:30 PMصلاة المَغرب 6:13 PMصلاة العِشاء 7:31 PMصلاة الفجْر 4:23 AMالشروق 5:52 AMصلاة الظُّهْر 12:05 PMصلاة العَصر 3:36 PMصلاة المَغرب 6:18 PMصلاة العِشاء 7:38 PMصلاة الفجْر 4:14 AMالشروق 5:42 AMصلاة الظُّهْر 11:55 AMصلاة العَصر 3:27 PMصلاة المَغرب 6:09 PMصلاة العِشاء 7:28 PMصلاة الفجْر 4:10 AMالشروق 5:35 AMصلاة الظُّهْر 11:47 AMصلاة العَصر 3:17 PMصلاة المَغرب 6:00 PMصلاة العِشاء 7:16 PMصلاة الفجْر 4:56 AMالشروق 6:18 AMصلاة الظُّهْر 12:29 PMصلاة العَصر 3:56 PMصلاة المَغرب 6:40 PMصلاة العِشاء 7:54 PMصلاة الفجْر 4:21 AMالشروق 5:48 AMصلاة الظُّهْر 12:00 PMصلاة العَصر 3:31 PMصلاة المَغرب 6:13 PMصلاة العِشاء 7:30 PMصلاة الفجْر 4:17 AMالشروق 5:46 AMصلاة الظُّهْر 11:58 AMصلاة العَصر 3:30 PMصلاة المَغرب 6:12 PMصلاة العِشاء 7:31 PMصلاة الفجْر 4:21 AMالشروق 5:50 AMصلاة الظُّهْر 12:03 PMصلاة العَصر 3:35 PMصلاة المَغرب 6:17 PMصلاة العِشاء 7:36 PM.